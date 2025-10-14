El BNG pide a Rueda que condene la "violencia" en O Morrazo por el tasazo de la basura

El BNG, como era de esperar, no tardó en salir en defensa de sus alcaldes nacionalistas de Bueu, Cangas y Moaña y lo hizo este mediodía con un comunicado en el que implica directamente al PP local de "instigar á violencia" contra los regidores de O Morrazo y trata de involucrar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, exigiéndole que "condene" dicha violencia. La diputada nacionalista Montse Prado arrancó esta mañana su intervención en el Parlamento gallego refiriéndose a las protestas de ayer en Cangas contra el "tasazo" de la basura y que acabó con los concejales de BNG, PSOE y EU, que aprobaron la subida de la tasa, saliendo escoltados por la Guardia Civil del Concello de Cangas tras horas de protestas fuera. A su salida se les arrojaron huevos y piedras.

Ante estos hechos el BNG emitió desde Santiago de Compostela un comunicado oficial exigiendo al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda que condene la violencia que insisten fue "instigada desde as filas populares contra cargos electos, incluído as alcaldesas e alcaldes destes municipios, que tiveron que ser protexidos polas forzas de seguridade contra a violencia física e verbal". Describen a los autores de estos ataques como "un grupo minoritario de manifestantes "arengados por concejales del PP".

Julio Santos Álvarez

En su comunicado los nacionalistas alegan que la tasa de la basura se sube "tras dezasete anos conxelada", y defienden que la reunión de la asamblea de la Mancomunidade venía "precedida por unha campaña previa do PP co único obxectivo de encrespar os ánimos da veciñanza". Consideran "lexítimo" que la ciudadanía proteste para expresar su discrepancia con decisiones de sus gobiernos municipales pero, añaden, los nacionalistas, que "en ningún caso está xustificado o uso da violencia, como a exercida por un grupo minoritario de persoas, entre elas concelleiros do PP. Violencia pola que cargos elixidos democráticamente nas urnas foron apedreados e insultados, e soportaron unha situación de secuestro na que tiveron que ser escoltados e protexidos polas forzas de seguridade". De ahí que reclamen a Rueda la condena "de inmediato" y que mande "parar a campaña de acoso emprendida". En caso contrario, defiende el BNG, estaría "apoiando unha maneira de facer política que atenta directamente contra a democracia".