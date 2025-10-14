Traídas de Domaio alertan de sequía y apelan al gasto responsable

El embalse de Eiras, en Vigo, del que se abastece la traída general de aguas de Cangas y Bueu a través del emisario submarino que cruza la ría de Vigo y entra en la comarca bajo la arena de la playa de O Con se encuentra en estos momentos en un 53,5% de su capacidad y la zona está en estado de prealerta por sequía, decretado por Augas de Galicia. En territorio moañés, eso sí, miles de vecinos se abastecen de traídas comunales tanto de forma exclusiva como compaginando este abastecimiento con el municipal.

Los responsables de las traídas comunales, precisamente, están lanzando avisos en sus redes sociales a los usuarios para que mantengan un consumo responsable de agua a pesar de estar en octubre. Señalan que el consumo es estable desde septiembre y siguen con el agua tasada. De hecho en la de Palmás-Costa, en la parroquia de Domaio, el consumo se mantiene limitado en 1.000 litros al día. Sus usuarios consumen unos 160 metros cúbicos diarios que de momento se pueden reponer sin problemas por las captaciones.

En la de Calvar-Verdeal, también en Domaio, las restricciones se mantienen solo a 800 litros diarios porque los manantiales no están brotando agua y los depósitos se encuentran a la mitad de su capacidad. Tienen activados los sistemas de refuerzo por lo que se pide un uso muy responsable y limitado del agua.

Mejor está la situación en la traída de Meira A Torre, en donde el manantial y la mina de Fonteluceira aportan caudal suficiente. Sus usuarios tienen el límite más elevado, al poder consumir hasta 1.500 litros diarios por vivienda.

En cuanto a la traída comunal, el Concello está obligado a informar a Augas de Galicia de los datos de consumo diarios y de las pérdidas de la red, durante el estado de prealerta. Se constata un incremento de consumo de unos 1.400 metros cúbicos entre el invierno y el verano. El pico fue en agosto con 4.446 metros cúbicos al día de media y en julio con 3.829 metros cúbicos. En septiembre el consumo fue de 3.544. En enero fue el consumo más bajo, de 3.061 metros cúbicos.