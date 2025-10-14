¿Por qué sube el recibo de la basura en el Morrazo?: los motivos y las explicaciones detrás de la polémica medida

La asamblea de la Mancomunidad, que preside la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), estaba convocada para las 18:00 horas del día de ayer. El punto central de la reunión era aprobar la ordenanza de la nueva tasa de recogida de basura en los concellos de Cangas, Moaña y Bueu.

En las últimas semanas, organizaciones vecinales, políticas y de hosteleros se han pronunciado en contra de la media, por lo que se esperaban protestas para la tarde del lunes. Lo que no estaba previsto era que más de mil personas se concentrasen frente al Concello de Cangas y que la jornada se saldase con los ediles saliendo escoltados después de que los manifestantes bloqueasen las puertas del edificio con contenedores y lanzasen objetos contra ellos.

La subida del precio de la basura no está exenta de polémicas y las comunidades del Morrazo no han sido las únicas localidades en las que se ha producido, ¿pero cuáles son los motivos que se esgrimen para defender la medida?

Por qué se produce la subida de la basura

La propuesta de subida de la tasa nace la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular de 2022. Esta normativa obliga a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a establecer «una tasa que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos».

Además de esta ley, la Mancomunidade señala que Sogama duplicó el coste de su servicio en los últimos dos años (pasó de los 93 a los 108 euros por tonelada) y la necesidad de actualizar una tasa que lleva sin modificarse desde el 2008.

La decisión final llegó después de recibir el estudio contratado por el ente supramunicipal a la empresa consultora Pwacs (PW Advisory-Capital Services). El informe señala que en la actualidad el servicio tiene un déficit de 2 millones.

La nueva tasa entrará en vigor en 2026 y será de 126 euros al año, 63 por semestre, 10,5 euros al mes o 30 céntimos al día. Con ella, aseguran que podrá haber renovación de contenedores, modernización de la flota de camiones, reforma del punto limpio y de la nave central, atención a la ciudadanía, islas completas de recogida selectiva, punto limpio móvil, recogida de podas a domicilio y mantenimiento de los centros de compostaje, entre otras.

También afirman que las personas más vulnerables estarán exentas, las bonificaciones para pensionistas desempleados y personas con discapacidad serán del 65% aproximadamente, lo mismo que para las víctimas de violencia de género y habrá descuentos por reciclar y compostar.

Posiciones encontradas sobre la subida

Araceli Gestido quiere destacar que, a pesar de la actualización de la tasa, ésta sigue por debajo de la media de otros concellos gallegos, donde ya se sitúan en alrededor de 150 a 180 euros anuales por vivienda.

Recalca Gestido que, en la actualidad, la tasa que se paga por la recogida de basura no cubre los gastos reales del servicio, lo que significa que, para poder mantener y mejorar su calidad es necesario ajustar la tasa. Un dato clave es que el 37% del importe que se va a abonar se destina únicamente a pagar el tratamiento que presta Sogama.

Los miembros del PP de las distintas localidades han liderado la oposición a la medida, pero no han sido los únicos. La Federación de Comerciantes e Industriais Do Morrazo (Fecimo) considera inaceptable que la vía planteada por la Mancomunidade sea una distribución automática del coste total entre los contribuyentes, sin analizar otras fórmulas de financiación, sin previsión ni sostenibilidad social. Según esta organización, la ordenanza se elaboró de forma apresurada y sin un proceso participativo real.

Otras asociaciones de hosteleros y vecinos de O Morrazo llegaron a presentar más de 7.000 firmas para mostrar su rechazo a esta medida. Además, instaban a la población a sumarse a la manifestación que se produjo ayer durante la asamblea del entre supramunicipal

Manifestación contra la subida

La convocatoria de protesta reunió a más de un millar de personas y ahí ya comenzaron los disturbios, cortando con contenedores la PO-551 desde la Avenida de Marín, que es la entrada y salida principal de Cangas, e intentando entrar a la fuerza en el Concello. La Policía Local tuvo que actuar formando un cordón con media docena de agentes en la puerta para impedir el paso. Se vivieron momentos de tensión, con forcejeo entre unos y otros, ya que los manifestantes querían subir al salón de plenos, cuyo aforo limitó la presidenta de la Mancomunidad a 68 personas, por motivos de seguridad.

La tensión fue tal que se movilizó a la Guardia Civil. Los concentrados en el exterior no cesaban de gritar «¡Fuera!», «¡No hay democracia!», «¡Dimitan!». En una pancarta colgada en la rampa de acceso por parte del partido de oposición en Cangas, Alternativa dos Veciños (AV), en donde milita el exedil Mariano Abalo que repartió octavillas, se podía leer: «Suba caciquil do lixo non. Servizo municipal e reciclaxes, sí».

Multidudinaria protesta contra la subida de la basura en O Morrazo / Santos Álvarez

Dentro del salón de plenos también vivió mucha tensión, con los concejales de la oposición PP y AV que se negaron a estar sentados en las butacas del público, como suele realizarse en una asamblea de la Mancomunidad, y subieron a las bancadas de los partidos desde donde intervinieron. En medio, alguna de las ediles del PP salió a la ventana del consistorio a jalear a los concentrados en su protesta contra la subida de la basura, que no paraban de gritar. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) y el alcalde de Bueu, Félix Juncal (BNG), fueron los que intentaron dar una explicación sobre los motivos de la subida, además del teniente de alcalde de Cangas, Antón Iglesias, aunque sus intervenciones poco se escuchaban entre tanto alboroto de los vecinos y los gritos de «¡dimisión, fora, fora, fora!». Del PP intervinieron los portavoces Dolores Hermelo (Cangas) con el edil Pío Millán, Elena Estévez (Bueu) y Alfonso Piñeiro (Moaña), que criticaron que no se hubiera permitido el paso a todas las personas y lamentaron que la subida no sea gradual y no se hablara con los colectivos. También lo hizo la portavoz de AV, Victoria Portas y el edil no adscrito de Bueu, Daniel Chapela que fue el primero en hacerlo, por una cuestión de orden, para que entrara todo el mundo, sin aforos.

Cerca de las ocho de la tarde y tras casi dos horas de un debate inaudible, se aprobó la subida de la basura con los votos mayoritarios del gobierno del BNG, PSOE y EU y en contra del PP, AV y edil no adscrito de Bueu, además de la abstención del edil socialista de Moaña.

Se votó con gritos de «¡sinvergüenzas!» por parte de los presentes. La Guardia Civil localizó mensajes por redes de personas que iban a arrojar huevos. Dentro del salón de plenos había dos mandos de la Guardia Civil y también nueve agentes fuera junto a los policías locales.

La asamblea concluyó, pero los miembros del gobierno de la Mancomunidad siguieron encerrados en el Concello debido a los disturbios en la calle y con las puertas taponadas con contenedores de la basura que los manifestantes —comerciantes y vecinos de la comarca que se oponen a la subida de los precios con el apoyo principal del PP y de AV—, volcaron con piedras encima.