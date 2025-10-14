La Policía investiga el círculo de fuego de San Martiño tras la denuncia del cura

El círculo negro, casi perfecto, que alertó a vecinos del núcleo histórico de San Martiño este domingo había sido creado la tarde o noche del viernes, pues el párroco Manuel Barros explicó ayer que el sábado ya se lo encontró en el atrio, ante la entrada principal del templo románico. La Policía Local se desplazó a la zona para comprobar lo ocurrido tras el aviso del párroco, con varias hipótesis sobre la mesa como un simple acto de vandalismo o algún ritual relacionado con la magia negra u otro tipo de supersticiones.

Sin sospechas todavía de quién o quienes pudieron ser los autores, un primer análisis del círculo parece confirmar que fue quemado y que posiblemente como combustible se utilizó líquido inflamable o pasta de las que se usan para encender barbacoas. Todo apunta a que las llamas no levantarían mucha altura del suelo y a que no se realizaron cortes en la piedra. Sin embargo, los autores también dejaron rastros de quemaduras en las escaleras del acceso principal al templo románico y en las baldosas bajo las mismas.

La marca de la llama podría no haber dañado la piedra. / | S.A.

A última hora de la mañana de ayer personal del servicio de limpieza viaria del Concello, que gestiona la empresa FCC Aqualia, se desplazó a la zona para realizar una primera limpieza y valorar si los restos del fuego pueden limpiarse totalmente o si se causaron daños importantes a un elemento patrimonial tan importante para la historia de Moaña. Acudió el servicio municipal pese a que se trata de un bien de titularidad de la Iglesia y a que debe ser Patrimonio de la Xunta de Galicia la que haga una valoración final, según explicó en el Concello el alcalde accidental, Daniel Costas.

El párroco señaló que también faltaba un tornillo de la puerta de acceso principal a la iglesia, aunque no puede confirmar si tiene relación con el acto de vandalismo o no. El resto del templo que dio origen a la villa de Moaña no presentaba ningún desperfecto más que haya que lamentar.

Otros casos

De tratarse de algún tipo de ritual supersticioso no sería el primero de este tipo en la comarca, pues ya se detectaron restos de estas acciones en otros elementos religiosos de O Morrazo como la Cruz da Paralaia, por ejemplo.