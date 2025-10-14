Daniel Chapela exige la dimisión de Félix Juncal por su "absoluta submisión" a las alcaldesas de Cangas y Moaña

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, reclama la dimisión del alcalde, Félix Juncal, al que acusa de “absoluta submisión” a las alcaldesas de Cangas y Moaña al respecto de la subida en la tasa de la basura. “Desde o meu punto de vista o alcalde de Bueu débese a todos os veciños, non ao que lle digan as alcaldesas do resto de concellos”, sostiene el edil bueués, que exige de modo “imperativo” la dimisión de Juncal porque “é incapaz de defender os intereses dos veciños”. También censuró a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, porque “se vulnerou o dereito a que os cidadáns poidan asistir a una asamblea” debido a la decisión de fijar un aforo máximo en el salón de plenos.

En el día después de la tensa asamblea de la Mancomunidade do Morrazo Daniel Chapela también apunta hacia los dos concejales del PSOE de Bueu, Isabel Quintás y Celso Dopazo, a los que acusa de “traizoar os votos que recibiron para imponer un taxazo”. El concejal no adscrito insiste en que la asamblea intervino tanto en su condición vecino de la aldea de Meiro como de comerciante. “A nova ordenanza fai que un veciño que que vive moi lonxe dos contedores, grazas ao voto de Juncal e os seus, vai pagar igual ca o resto”, argumenta. En su opinión “é evidente que o BNG desconectou da realidade e xa non defende o que pensa a maioría dos bueueses”. Por ello reitera su petición de dimisión: “Se o alcalde e os seus concelleiros non son capaces de servir aos intereses dos veciños, o camiño é coller a porta”.

Al mismo tiempo, Daniel Chapela anuncia que ofrece su asesoramiento a todos los vecinos y comerciantes que quieran presentar alegaciones durante el próximo plazo de exposición pública. “Como representante público eses gastos correrán do meu peto, para impedir un taxazo que pon en risco a negocios e postos de traballo”, concluye.