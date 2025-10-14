«Escribir mis propios guiones me da herramientas para trabajar luego con los actores»

Se dio a conocer en 2018 con «Viaje al cuarto de una madre», una película de corte intimista que recibió cuatro nominaciones a los Premios Goya (mejor dirección novel, actriz protagonista, actriz de reparto y montaje, y desde entonces ha ido construyendo una carrera sólida con «Los pequeños amores» y su última obra, «La buena letra», estrenada el pasado 30 de abril en el Festival de Málaga. Ahora afronta la experiencia de tutorizar la tercera Residencia FICBueu en Ons.

—¿Cómo surgió la posibilidad de tutorizar esta Residencia y qué le impulsó a aceptar?

Me llamaron y me pareció interesante por diferentes motivos. Primero porque hay muchas residencias para proyectos de guiones de largometrajes pero no tantas para cortos. También porque aprendo muchísimo acompañando estos proyectos, con directores jóvenes, y finalmente por el entorno. Pasar una semana aislados en un lugar tan bonito como este, por lo que he visto en las fotos, es atrayente.

—¿Ya había participado como tutora en otras iniciativas similares anteriormente?

Sí, he hecho alguna desde hace años, y lo compagino con la escritura y dirección. Es interesante acompañar el proceso creativo de otras personas, porque hay mucho de solitario en la escritura y contar con otra mirada siempre aporta.

Celia Rico, en una imagen promocional. / Cedida

—¿Y cuál será su papel, cómo afronta ese rol?

Dependerá de la gente al otro lado. Intentaré primero escuchar, conocer a las personas, saber qué les interesa, en qué momento de la escritura están, qué les cuesta más, etcétera. Y me pondré al servicio de lo que necesiten. Es casi un papel de psicólogo creativo que acompaña a los directores, que en este caso son todo mujeres. Intentaré ayudarlas para que consigan una versión del guión que se acerque lo máximo posible a la película que quieren rodar.

—Acaba de decirlo. Los cinco proyectos de este año son de cinco mujeres, y las tutoras de las tres ediciones de la Residencia FICBueu han sido mujeres. ¿Es un reflejo del poder femenino para contar historias?

Es que en los últimos años hay muchas más mujeres haciendo películas, y a la hora de contar para estos procesos ya salen nuestros nombres. Es interesante que los proyectos elegidos sean de mujeres y sumar también mi mirada.

—¿Tenía ya referencias anteriores del FICBueu?

No había estado antes, solo tenía la mínima información. Será mi primera inmersión aquí.

—¿Cómo fue el proceso de selección de las candidatas?

Hubo un trabajo previo con un comité y una vez se hizo se me invitó a sumarme. Vimos la historia, las propuestas formales, lo que intuíamos que sería la forma de filmar... La verdad es que hubo bastante consenso, estábamos todos muy alineados y la decisión fue bastante sencilla.

—Ons es un lugar idóneo para recogerse... No sé si además de la tutoría ha pensado aprovechar el tiempo para trabajar en algún proyecto futuro.

Sería increíble que tuviera tiempo para ello, pero quiero estar con las participantes, pasear y conectar con el paisaje pensando en sus historias, recuperando lo trabajado en las sesiones. No tengo otra cosa en la cabeza, pero si hubiese un ratito para mí sería increíble.

—¿Qué tal está siendo la acogida de «La buena letra»?

La película ha funcionado muy bien en cines y ahora está en plataformas. Es una obra que ha apelado mucho emocionalmente a una generación de más edad, que tiene recuerdos de lo que les han contado, que vivió la posguerra. Pero también de gente más joven que desconoce más esta etapa. Hacer un ejercicio de memoria histórica siempre es necesario.

Rico durante el rodaje de "Los pequeños amores". / Cedida

—Es un film diferente a los dos anteriores, centrados en relaciones madre-hija.

Aquí esa relación se extiende a lo familiar, pero también a lo intergeneracional, con personajes de diferentes edades. Ha sido interesante y me ha enriquecido mucho, porque partía de personajes fuertes del libro de Rafael Chirbes.

—En este último largometraje no parte de un guión propio sino que adapta una novela. ¿Cómo de complicado es hacerlo, superar ese miedo a no ser fiel al material de partida?

Es difícil, hay que intentar encontrar el equilibrio entre lo que va surgiendo y ceñirte a la novela. Pero no hay que obsesionarse con una adaptación fiel, no tiene sentido, porque para eso está el libro y la película debe ofrecer otra cosa. Yo tenía que ser fiel a la esencia, a los personajes. Lo que te queda al final es el recorrido emocional, y no si el personaje ha hecho esto o lo otro.

—Guionista y directora en sus tres largometrajes. ¿Casualidad, elección o necesidad?

Me gusta escribir porque todo ese proceso permite tener herramientas y procedimientos para el trabajo con los actores. Me permite tener ese tiempo de pensamiento para que las imágenes respondan después a lo que está dentro de mí, ir habitando espacios, atravesando emociones. Es un trabajo de capas que vas construyendo.

—Aún está fresco su último film, pero ¿ya hay alguna idea más o menos cuajada, algún proyecto en marcha?

Aún no. Estoy en el proceso de escritura-búsqueda, anotando pequeñas ideas, imágenes, acumulando información. Pero aún no he encontrado el proyecto.