Carballo dice que la nueva ordenanza ya permite los perros en las playas

La concejala de Persoal, Promoción Económica, Comercio Local, Turismo e Praias de Bueu, Silvia Carballo, aseguró que la nueva ordenanza de playas prevista en el municipio permitirá el acceso libre de perros desde el 16 de septiembre hasta el 14 de junio, así como un horario restringido durante la temporada estival. La edil sale de este modo al paso de la petición del Partido Popular, que reclamaba eliminar el veto actual y establecer un horario «amplio y flexible» fuera de los meses de verano.

Carballo dijo «lamentar una vez más la mala fe del PP», formación que «debería saber que el gobierno local lleva tiempo trabajando en una propuesta de modificación de la ordenanza de playas de 2012», y que en la misma se establece el acceso libre de canes fuera de la temporada estival. «Lamentamos la manipulación, pues esa información se dejó clara desde el comienzo de la tramitación, y en los continuos anuncios de la prensa», señala la nacionalista.

En cuanto a los tiempos de la modificación de la reglamentación actual, Silvia Carballo asegura que la propuesta está pendiente del informe del arquitecto municipal, una plaza que está vacante desde el mes de junio y para la que ahora mismo hay abierto un proceso selectivo. La concejala se pregunta «por qué el grupo popular quiere envenenar a la población con informaciones erróneas, o si es que desconocen realmente el funcionamiento de la administración», algo que considera «aún más grave, sobre todo si aspiran a gobernar el concello».

En Moaña la ordenanza permite desde el 30 de septiembre pasear con las mascotas por las playas. Ayer en la playa de A Xunqueira había numerosos dueños con sus perros. Desde el Concello piden responsabilidad a la hora de recoger los excrementos, al recibir muchas quejas por ese problema en los arenales.