Un bus queda atrapado en el corte de la carretera por la obra de los astilleros

Los trabajos de pavimentación y hormigonado del entorno de los astilleros tradicionales de Casqueiro y Carlagho, que están en plena rehabilitación, obligaron ayer a cortar el tráfico en el tramo final de la céntrica avenida Concepción Arenal por segunda vez, tras el corte de comienzos de septiembre.

El corte de ayer permitió acelerar los trabajos y la extensión de hormigón en el suelo, pero el desvío del tráfico hacia la calle Ramón Cabanillas por la Travesía de Paz no fue tan efectivo en esta ocasión. Y es que una conductora de autobús no se percató de que la salida hacia la rotonda de Salitre estaba cortada por Concepción Arenal y avanzó hasta los propios astilleros, alrededor de las 11.00 horas, encontrándose con el camión hormigonera. Los operarios tuvieron que despejar la explanada entre las carpinterías de Ribeira y la Casa do mar para que pudiese dar la vuelta. Los pasajeros tuvieron que bajar para esperar su paso ya en la carretera PO-551.

Extensión de hormigón en el entorno de las carpinterías. / | S.A.

Era un autobús de línea regular. El resto de coches particulares y transporte público circuló como estaba previsto por las paradas de Ramón Cabanillas durante un corte que se prolongó entre las 8.00 horas de la mañana y las 13.00 horas de la tarde. Con la acera que pasa por delante de los astilleros tradicionales y todo su entorno ya pavimentado, la rehabilitación se encuentra en su fase final. Los trabajos habían arrancado en julio de 2024 con un año de previsión por delante. Tras varios retrasos, la previsión actual es que la reconstrucción esté acabada este mes.