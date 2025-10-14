Bueu presenta una demanda de casi un millón de euros por gastos hipotecarios

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Concello de Bueu presentará en las próximas semanas una demanda colectiva para reclamar cerca de un millón de euros correspondientes al cobro irregular de gastos hipotecarios a vecinos del municipio y de su entorno. Después de dos años de trabajo en los que ha ido recabando toda la documentación necesaria, la OMIC apostará por llevar a la vía judicial estos expedientes, que afectan a unas 400 personas (las que lo solicitaron).

El concello buenense comenzará a llamar hoy mismo a las personas que reclamaron para solicitarles la información necesaria para completar la documentación que se aportará al Juzgado. La llamada se realizará desde el 986 324625 y se solicita a los interesados que tengan a mano cualquier justificante de los pagos para facilitar los trámites. El contacto servirá para indicar la cantidad que se demandará según las facturas aportadas, así como para ver la documentación que haya que completar. También se solicitará a cada uno de los interesados su autorización para acudir a la vía judicial.

Llamadas a los afectados en las próximas semanas

Dado que el volumen de expedientes que se maneja es considerable, desde el consistorio se solicita a los reclamantes que tengan paciencia con un proceso que se extenderá a lo largo de las próximas semanas. También se solicita que se aguarde por la llamada y que no se adelante nadie haciéndola por su cuenta.

El alcalde buenense, Félix Juncal, y la concejala de Promoción Económica, Turismo e Consumo, Silvia Carballo, coincidieron en señalar que «la apuesta que hicimos en su momento por la apertura de esta oficina de atención al consumidor fue un acierto, pues es un servicio que presta ayuda, asesoramiento y mediación, y que permite defender a las personas más vulnerables». Este respaldo se ha materializado no solamente de forma individual, «sino también a través de demandas colectivas, como ya hicimos en otras ocasiones».

Cien por cien de gestoría, tasación y registro

La iniciativa parte del año 2017, que es cuando la OMIC comenzó a recoger las quejas de los afectados, en un largo proceso en el que, una vez agotadas todas las vías, se optó en febrero del pasado año por apostar por llevar la reclamación a la sede judicial. Se aprovechó, de este modo, la existencia de varias sentencias del Tribunal Supremo que daban la razón a la postura defendida por el concello buenense.

La demanda se presentará contra siete entidades bancarias y en ella se reclamará la devolución del cien por cien de los gastos correspondientes a gestoría, tasación y registro en la formalización de las hipotecas, así como de un 50 por ciento de los gastos de notaría. Hace un año solo una de las entidades había aceptado devolver parte del dinero cobrado, mientras que las restantes se habían negado en redondo, alegando razones como que el plazo había prescrito, que las reclamaciones no tenían amparo jurídico o que otras sentencias al respecto no les afectaban.