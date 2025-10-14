El gobierno de la Mancomunidade do Morrazo acusa de «vivir en el odio» a PP y AV, que insisten en frenar el «tasazo»

El conflicto desatado en Cangas por la subida de la tasa de la basura derivó la noche del lunes en el lanzamiento de objetos y de huevos a los concejales del BNG, PSOE y EU, que gobiernan la Mancomunidade do Morrazo y que aprobaron la nueva ordenanza del servicio.

Este martes, después de la tensión vivida, los concejales de los tres partidos y los alcaldes de Bueu, Cangas y Moaña (todos ellos del BNG) ofrecieron una rueda de prensa conjunta para condenar la «violencia» que sufrieron y responsabilizar directamente de ella al PP de la comarca, a Alternativa dos Veciños (AV) y al edil no adscrito de Bueu Daniel Chapela. Por su parte, el PP, que votó en bloque en contra de la subida, señaló tras lo ocurrido que «emprenderá todas as accións políticas e sociais que estean na súa man contra a suba brutal do tributo».

Los nacionalistas, con los regidores al frente, desvelaron daños como un objeto contundente que golpeó en el cuello a la edil de Bueu Carmen García o los desperfectos que una piedra causó en la puerta del coche de Leticia Santos, alcaldesa de Moaña.

Los regidores y concejales de BNG, PSOE y EU, ayer, denunciando la «violencia sufrida». | S.A.

Fue la propia Santos la que se expresó de forma más dura ayer, poniendo «nomes e apelidos aos principais instigadores». Acusó al «PP nos tres Concellos» y citó a su portavoz en Cangas, «Dolores Hermelo». Además, acusó al partido (AV) «que colgou unha pancarta propia durante as protestas» y a Daniel Chapela. «Deberían pasarlle a eles as facturas dos danos causados».

Asimismo, Santos alertó del «nivel de xenreira e carraxe coa que nos berraba á xente» cuando abandonaron la casa consistorial de Cangas cuatro horas después de que finalizase la asamblea. Pidió a los partidos de la oposición «que paren de instigar o odio». Tanto la edil que sufrió la agresión como Santos anunciaron que están esperando por los informes de la Guardia Civil y no descartaron presentar denuncias contra los vecinos que fueron identificados por los hechos.

Julio Santos Álvarez

El malestar de vecinos, comerciantes y hosteleros nació debido a subidas de 67 a 126 euros al año como máximo para las familias, de 85 a 200 euros para el comercio, de 321 hasta un tope de 1.228 euros para las cafeterías y de máximos por encima de los 2.000 euros anuales para restaurantes y talleres.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, contextualizó en las explicaciones de hoy que «a taxa non se subía dende vai 18 anos». Ahora el coste cubrirá tanto la recogida como el tratamiento de la basura, que hasta ahora se cubría con fondos de los concellos y no a través de la tasa. Cargó contra la Xunta acusándole de las subidas del tratamiento en Sogama y emplazó al PP comarcal a «dicirnos como teñen pensando financiar o servizo sen subir a taxa. Se Sogama baixa o custe a taxa baixará tamén proporcionalmente», alegó.

Julio Santos Álvarez

Los regidores ahondaron en las explicaciones de las últimas semanas sobre las bonificaciones a familias con bajos recursos, algunas de las cuales no pagarán nada y consideran justo que los grandes generadores de basura «paguen máis. Tamén xeran lixo co turismo do verán e o estaban asumindo o resto dos veciños», apuntó la mandataria de Moaña.

Araceli Gestido, alcaldesa de Cangas, definió lo vivido el lunes como «unha agresión intolerable a 28 concelleiros e tres alcaldías». Añadió que «non podemos volver en Cangas a revivir o pasado. Non podemos voltar a 1989 cando aquí se desmoronou a vida política municipal. Os concelleiros non podemos vivir con medo». En este sentido, Félix Juncal acusó a algunos grupos de «estar empeñados en vivir do pasado e sobrevivir na crispación e no caos».

Los populares recurrirán a «todas las acciones políticas y sociales»

El PP, partido mayoritario de la oposición y principal fuerza política de Cangas, por su parte, además de anunciar que emprenderá las acciones que pueda para frenar la subida del tributo, prometió «defender aos veciños ata as últimas consecuencias para tratar de deter o asalto aos seus petos, especialmente gravoso no caso dos comercios, negocios, pemes e autónomos».

En concreto esgrimieron algunas de las estrategias a seguir como la «presentación de alegacións, novas mocións ante os plenos, asesoramento aos veciños e calquera outra iniciativa de índole política».

Limpieza de los restos de las algaradas. | S.A.

Los portavoces del PP en los tres ayuntamientos –Dolores Hermelo, Alfonso Piñeiro y Elena Estévez– volvieron ayer a cargar contra la subida aprobada el lunes: «Non se pode aprobar unilateralmente este sablazo, sen diálogo ningún, porque a moitos comercios ou bares pretenden cobrarlles polo lixo o salario mensual dunha persoa». Sobre las protestas del lunes los populares consideran que están «plenamente xustificadas» y que vienen derivadas de la «falta de diálogo, imposición e mala xestión do BNG». Argumenta, el PP, que la concentración ante el consistorio cangués transcurrió en la mayor parte del tiempo «de xeito pacífico, aínda que condenamos, sen paliativos, algúns episodios puntuais que cremos que non deben producirse para manter o clima de respecto entre todos, algo que, por certo, o BNG non fai nunca cando el mesmo impulsa situación inversas”.

AV se desmarca

En cuanto a Alternativa dos Veciños, cuya concejala, Victoria Portas también votó en contra de la subida, se desmarcó este martes de las algaradas. «Rexeitamos rotundamente calquera intento de vincular a Alternativa dos Veciños coa organización, promoción ou incitación dos disturbios acontecidos nas inmediacións do Concello de Cangas», argumenta la formación.

Insiste en que defiende y defenderá el derecho «democrático e pacífico» de los ciudadanos a manifestar su desacuerdo y tilda de «económicamente desproporcionada» la medida aprobada por BNG, PSOE y EU.

Multidudinaria protesta contra la subida de la basura en O Morrazo / Santos Álvarez

El concejal de Bueu Daniel Chapela, ex del PP, que impulsó la recogida de firmas contra la medida, reclamó la dimisión del alcalde, Félix Juncal, al que acusa de “absoluta submisión” a las alcaldesas de Cangas y Moaña. También censuró a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, porque «se vulnerou o dereito a que os cidadáns poidan asistir a una asamblea» debido a la decisión de fijar un aforo máximo en el salón de plenos. Anunció también que ofrece su asesoramiento a todos los vecinos y comerciantes que quieran presentar alegaciones y condenó la violencia pidiendo al BNG «que tamén condene as protestas violentas que promove».