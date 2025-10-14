Leticia Santos acusa al PP de "instigar" a la violencia por la tasa de la basura

La tarde-noche de tensión vivida ayer en Cangas, con más de un millar de personas concentradas ante el Concello para protestar contra la subida de la tasa de la basura que en el salón de plenos aprobaban los concejales de BNG, PSOE y EU en el marco de la asamblea de la Mancomunidade do Morrazo, empieza ya a generar reacciones. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) publicó un vídeo en sus redes sociales que fue grabado anoche, a las 22.30 horas, mientras esperaban a salir escoltados de la casa consistorial. Alegó que "todo o que se está armando aquí non ten ningún sentido" y acusó directamente a los concejales del PP de los tres concellos de "estar arroupando a concentración, porque foron os instigadores de todo isto. Hai que dicilo alto e claro e non me vou retractar".

Para la nacionalista lo ocurrido esta noche es "violencia, que non pode estar xustificada" y aseguró que se produce por una subida de la tasa de la basura que "fai que unha familia teña que pagar como máximo 10,50 euros ao mes e un pequeno comercio un máximo de 200 euros ao ano". En este sentido, insiste en que no tiene intención de dar marcha atrás en la decisión adoptada por el gobierno de la Mancomunidade. Hay que recordar que Leticia Santos será la presidenta del turno del órgano supramunicipal a partir del 1 de enero. "Facede o que consideredes pero non hai volta atrás. Sen esta subida non podemos mellorar o servizo e probablemente non poidamos nin garantir que se siga prestando", alega dirigiéndose a los vecinos. "Se decidides non volver a darme a vosa confianza eu ireime da Alcaldía coa miña conciencia ben tranquila, igual que no resto de asuntos que pasaron polas miñas mans nesta década", argumenta.