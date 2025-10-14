Apurando los últimos días de sol.

Nos ha acostumbrado mal este veroño de octubre que nadie quiere que nos abandone, con temperaturas para disfrutar de la playa con más tranquilidad que en el mismo verano. Pero ya tiene los días contados o, al menos, en esta ocasión parece que ya los tiene. ¡Con tantas que ya vamos diciendo adiós a la playa!

El regreso de Leticia Santos

No tuvo más remedio que acudir porque era la asamblea d ela subida de la basura en la Mancomunidade, pero fue mal día para el regreso de las mini vacaciones de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, que se tuvo que enfrentar al griterío de un salón de plenos que no fue su salón de plenos en donde ella marca los tiempos de 4 minutos y penaliza al que se pase en el marcador.Pronto la presidencia de la Mancomunidade pasará a sus manos, en enero, y ya se verá en qué condiciones queda todo este conflicto de la subida de la basura que ayer devolvió a Cangas la imagen de aquella «movida» que da miedo recordar. Por eso que unos y otros deben acercar posturas para lograr el mejor consenso en lo que ya es una lucha política entre la derecha y la izquierda.

Ahora que teníamos paz en Gaza...

Todos estábamos pendientes de la ansiada paz en Gaza y cuando ya se festejaba que había llegado y la liberación de los rehenes, en Cangas saltó ayer la guerra. La mecha estaba prendida y no hizo falta más que soplar un poco para que explotara todo.