Alternativa dos Veciños se desmarca de las algaradas y "disturbios" por la basura en el consistorio de Cangas

"Rechazamos rotundamente calquera intento de vincular a Alternativa dos Veciños coa organización, promoción ou incitación dos disturbios acontecidos nas inmediacións do Concello de Cangas", recalca la formación que lidera la exalcaldesa Victoria Portas en relación con los hechos alrededor de la asamblea de la Mancomunidade que aprobó la subida de los recibos de la basura. Insiste en que defiende y defenderá el derecho "democrático e pacífico" de los ciudadanos a manifestar su desacuerdo con el incremento de la tasa de residuos, y el debate político que lo rodea, porque la medida es "económicamente desproporcionada", pero insiste en que AV "non convocou nin participou en actos violentos". Reiteran su compromiso "cunha saída dialogada, xusta e transparente ao conflicto" y agradecem el apoyo "cívico e pacífico" de la ciudadanía.