Adicam sigue la marcha

La Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama y ginecológico de Cangas (Adicam) sigue con los actos del mes del cáncer y ayer presentó la Marcha Solidaria Fina Acuña, en homenaje a la que fuera su presidenta y una de las fundadoras del colectivo, que se va a celebrar este domingo día 19 en el Día Internacional del Cáncer de Mama. La presidenta de Adicam, Olga Sotelo y directivas y trabajadoras de la Asociación presentaron ayer la Marcha en el Concello de Cangas con la presencia de la alcaldesa, Araceli Gestido: y la teniente de alcaldesa, Sagrario Martínez; además de los concejales Daniel Costas, de Moaña; y Carmen García, de Bueu. Como todos los años, la Marcha tendrá salidas simultáneas desde el Concello de Bueu a las 09:45 y desde el Concello de Moaña, a las 10:00 para confluir todas las personas participantes a las 12:00 en la sede de la Casa da Bola, en Cangas.

El presidente de la Diputación, con Olga Sotelo (centro) y Dolores Hermelo, en la visita a la asociación. / Santos Álvarez

Por la mañana, la presidenta de Adicam recibió en la Casa da Bola al presidente de la Diputación, Luis López, para renovar el convenio de colaboración económica por el cual el colectivo recibe 8.000 euros para contribuir a financiar el programa de asistencia integral a mujeres afectadas por un tumor de cáncer de mama o ginecológico. Luis López estuvo acompañado por la portavoz del PP en Cangas y diputada autonómica, Dolores Hermelo.

La visita sirvió también para que el presidente provincial conociera las instalaciones de la Casa da Bola, en donde tuvo la oportunidad de saludar a trabajadores y usuarias, y conocer al detalle las líneas maestras del proyecto de Adicam, una asociación que cuenta con unas 2.000 personas socias y que tiene cerca de 25 años de trayectoria en la provincia. Luis López puso en valor el esfuerzo de las personas que forman este colectivo para mejorar la calidad de vida de los vecinos y canalizar los recursos de las administraciones cara a las familias. Dijo también que uno de los objetivos de entidades como Adicam son compartidos por el gobierno provincial que a lo largo de estos dos años de mandato puso en marcha iniciativas en el ámbito del bienestar social por importe de 11,5 millones de euros a través de la cooperación con los Concellos, el desarrollo de programas como «+Convivencia» y las convocatorias de subvenciones, de las que una de las beneficiadas es Adicam con su proyecto «Seguimos camiñando en rosa».

En cuanto a la Marcha, forma parte del amplio programa de actividades organizadas por Adicam en octubre, en el mes del cáncer, tanto en Cangas, como en las otras localidades con sedes, como Vigo o Pontevedra. La marcha tiene un recorrido pensado para todas las edades y especialmente para familias. La inscripción previa, con un donativo de 1 euro, es obligatoria y se puede realizar a través de la plataforma Carreiras Galegas. También se puede colaborar con un dorsal 0 en la misma web.