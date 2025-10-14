Más de 1.500 personas, en la Semana de Cine de Cangas
El Cineclub, satisfecho con este certamen, que se consolida con un público cada vez más fiel
REDACCIÓN
Cangas
La XX edición de la Semana de Cine de Cangas «Cinemas ocultos», que se celebró del 3 al 10 de octubre en el Auditorio, reunió a más de 1.500 personas, con un aumento del 28% de asistencia con respecto a la anterior edición y del 30% en las personas socias. El lema de esta edic ión fue «Mapa das fendas», con un recorrido por historias de resistencia y descubrimiento. Se proyectaron 9 largos y 4 cortos que ahondaron en las brechas geográficas, culturales y de identidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La cofradía abre un canal de salida al río Inferno para salvar los bancos de marisco
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- Aparece un aro de pólvora ante San Martiño y los vecinos temen un ritual
- La 'luna del cazador' deja varados barcos del transporte a las islas en Cangas
- Cuenta atrás para San Martiño con seis días de fiesta y furanchos
- Gracias por todo Nardo
- Nodosa se adelanta a la Navidad
- Araceli Gestido afirma que es ilegal pedir un préstamo para paliar la subida de la basura