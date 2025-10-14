Más de 1.500 personas, en la Semana de Cine de Cangas

La XX edición de la Semana de Cine de Cangas «Cinemas ocultos», que se celebró del 3 al 10 de octubre en el Auditorio, reunió a más de 1.500 personas, con un aumento del 28% de asistencia con respecto a la anterior edición y del 30% en las personas socias. El lema de esta edic ión fue «Mapa das fendas», con un recorrido por historias de resistencia y descubrimiento. Se proyectaron 9 largos y 4 cortos que ahondaron en las brechas geográficas, culturales y de identidad.