Más de 1.500 personas, en la Semana de Cine de Cangas

El Cineclub, satisfecho con este certamen, que se consolida con un público cada vez más fiel

Una de las intervenciones en la Semana de Cine. | FdV

REDACCIÓN

Cangas

La XX edición de la Semana de Cine de Cangas «Cinemas ocultos», que se celebró del 3 al 10 de octubre en el Auditorio, reunió a más de 1.500 personas, con un aumento del 28% de asistencia con respecto a la anterior edición y del 30% en las personas socias. El lema de esta edic ión fue «Mapa das fendas», con un recorrido por historias de resistencia y descubrimiento. Se proyectaron 9 largos y 4 cortos que ahondaron en las brechas geográficas, culturales y de identidad.

