El Pilar abre las puertas de los cuarteles

El cuartel de la Guardia Civil de Cangas se convierte en una especie de plaza central de la villa, donde no falta casi nadie. Allí los jueces, allí los representantes de los partidos políticos, allí el entramado de la Policía Local y Emergencias, allí los jubilados guardias, los amigos del cuerpo. Todos ellos se mezclan con los guardias y sus familias. Los de servicio, con sus mejores galas, con guante blanco y tricornio ceremonial. Es el momento de conocer a las familias que hay detrás de personas que decidieron, un día, dar su vida «todo por la patria», que es su lema, el que se ve nada más entrar en los cuarteles. En el de Cangas, ayer, lucía una gran bandera española y también una vieja foto en blanco y negro ampliada de los guardias civiles vestidos a la vieja usanza.

El nuevo capitán con la edil socialista y mandos de la Policía Local. / Santos Álvarez

En los corrillos que se hacen antes y después del vino español que se sirve para acompañar a la ingente cantidad de comida que se ofrece a los invitados, dos noticias, una triste y otra alegre. La primera era el fallecimiento del ex concejal Nardo Faro Lagoa, muy allegado al cuerpo, a quien el cuerpo envió una corona y un ramo de flores.

Los asistentes a la celebración llenaron el cuartel. / Santos Álvarez

La noticia positiva, que el teniente hasta hace unos días, Fernando Arenas, ya no lo era, sino capitán. Se le comunicó el ascenso el miércoles pasado. No se marchará hasta febrero, tal vez, con destino a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.

Un foto de guardias civiles vestidos a la vieja usanza presidía el "vino español" en el cuartel. / Santos Álvarez

Fernando Arenas supo acercarse al pueblo, estrechar lazos que antes estaban distantes, se mostró colaborador con el Concello y fue teniente de Cangas, pero también hombre de fácil diálogo, tendente más a la paz que al enfrentamiento fue él, Fernando Arenas el encargado, como es habitual, en su calidad de jefe del puesto, de realizar el brindis. Lo hizo por el «primer soldado de España», que así denominan al Rey de España, Felipe VI.

El veterano Antonio López, con amigos vecinos. / Santos Álvarez

En esos corrillos, concejales del PP, como Dolores Hermelo, José Luis Gestido, Francisco Soliño y Sergio Iglesias; también el PSOE estuvo representado por la primera teniente de alcalde, Sagrario Martínez, mientras que no había nadie del BNG, ni de Esquerda Unida. Estaba también el jefe de la Policía Local, Anxo Galego y el jefe de Protección Civil de Cangas, Cesáreo Coya. También estaban los que, aún jubilados, sacan del armario su uniforme de gala de la Guardia Civil, porque son, dicen, guardias civiles toda la vida.

Miembros el grupo del PP en el vino español. / Santos Álvarez

Misa en la iglesia del Carmen de Moaña por el Día del Pilar. / Santos Álvarez

En Moaña, el Pilar se celebró en la Iglesia del Carmen y unos pinchos a puerta cerrada en la dependencias que la Guardia Civil tiene en la localidad, sin espacio para un acto como el de Cangas.