Novos Ventos cierra el círculo

La «Alborada Anterga de Ourense», la «Foliada dos Vellos» o un mix que incluye imprescindibles de éxito asegurado de antemano como la «Rianxeira», «Na beira do mar» y «Cada momento que pasa». Son solo tres piezas del repertorio con el que la Asociación Cultural Novos Ventos de Beluso acudirá el próximo sábado a los actos de conmemoración del 50 aniversario del Centro Gallego de Esslingen, en Alemania. El colectivo cerrará, de este modo, un círculo que abrió hace 40 años cuando actuó allí en una gira por el país germano que les permitió incluso recibir la felicitación del excanciller alemán Willy Brandt.

Daniel Millán será, junto a Fernando Martínez, uno de los dos supervivientes de aquella iniciativa que formará parte de la expedición buenense de nueve músicos que dirigirá Roberto Sotelo. Por entonces apenas tenía 18. Hoy, con 58, afronta la experiencia de modo muy distinto. «Cuanto eres un chico eres ignorante y no aprecias el momento. Pero ahora, con una edad, es muy distinto. Es un acto muy serio y quieres hacerlo bien», señala. Y es que las bodas de oro del Centro Gallego de Esslingen contarán con la presencia del secretario xeral de Cultura de la Xunta de Galicia y de representantes de la embajada española en Berlín, además de alcaldes de varias ciudades importantes de la zona. «Sabemos lo que es la emigración, lo que es ser emigrante y darle valor a tu tierra. Hay gente que va a llorar, que se va a emocionar. Cuando fuimos en 1985 fue un viaje tremendamente emotivo», subraya.

Emotiva es también la historia de este grupo, formado en 1977 en el seno del colegio de Montemogos, que triunfó en el Intercéltico de Lorient y que, tras desaparecer, fue refundado en 2019. Precisamente en el marco de recuperar esos recuerdos y fotografías apareció el viaje a Esslingen. Y se contactó con el que fuera presidente del Centro Gallego, que los invitó a estar presentes en el aniversario.

Pasacalles y concierto

A partir de ahí se montó la maquinaria para poder estar a la altura. La formación estrenará vestimenta, rememorando los tajes de gala de las Rías Baixas de hace más de 200 años, incluyendo un elemento más atípico como la chaquetilla. Todo para un concierto que tendrá 37 minutos de duración –precisión germánica– y que cerrará las actuaciones de otros dos grupos de gaitas (de Berlín y el de Esslingen) y de un grupo de danza andaluza, pero también para el pasacalles que se hará esa misma mañana. El colofón será la coincidencia en el escenario con los gaiteiros de Esslingen para interpretar conjuntamente tres piezas: el «Pasodoble de Mallou», la «Marcha del antiguo Reino de Galicia» y «Quen teña viño».

Mientras, el grupo sigue recaudando fondos para financiar su viaje, una tarea en la que ya se han implicado Xunta, Diputación, Concello, la Fundación Novas, la Comunidade de Montes de Beluso y Nodosa. Y se negocia con Ence para que también aporte su granito de arena.