Moaña se concentra y también corta la PO-551 por las urgencias

La Mesa Local da Sanidade de Moaña volvió a cortar ayer el tráfico en la PO-551, como ya hizo por sorpresa en dos ocasiones en agosto, tras la concentración semanal de las 11:30 ante la Casa do Mar, con el fin de dar visibilidad a la demanda del regreso de las urgencias. En torno a medio centenar de vecinos, cortaron el vial cruzando por uno de los pasos de peatones de A Xunqueira, con palmas, pancartas en la mano de «Urxencias en Moaña xa» y «Xunta culpable», y coreando las consignas habituales de «Urxencias xa», «Coa nosa saúde non se xoga» o «Rueda escoita, Moaña está en loita». La protesta contó también con la música de gaita de Os Muiñeiros que acompañan las concentraciones. Ayer se cumplieron 206 semanas de protestas.

Ante la Casa do Mar hablaron el portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública, Gabriel Ferral; y el alcalde accidental, Daniel Costas, en nombre de la presidencia de la Mesa Local y por la ausencia de la alcaldesa.

Costas se refirió a la polémica de esta última semana con el cruce de cartas entre el Concello y el Sergas que volvió a rechazar la nueva convocatoria de la alcaldesa para reunir el día 22 la comisión de seguimiento de construcción del nuevo centro de salud de Sisalde para tratar del regreso de las urgencias; y acusó al Concello y concesionaria del abastecimiento de bloquear la acometida del agua al nuevo edificio. Desde el Sergas sostienen que se compromete el remate de las obras, previstas para finales de noviembre.

Costas informó a los vecinos que tal y como les había trasladado la semana pasada, el Concello remitió una carta a Sanidade con la reunión de la comisión para el 22 e ironizó con la celeridad con la que respondió la consellería, aunque reconoció que la respuesta era «ambigua y hasta innecesaria». No se metió en el conflcito del agua, se refirió a que la Xunta trasladó que no se podía reunir en la fecha que marcó el Concello cuyo objetivo era poner día y hora a una reunión solicitada a la que la consellería se negó a contestar durante varios meses. Añade que ese mismo día, el Concello respondió que en cualquier día entre el 22 y el 26 se podía celebrar esa reunión y que no era necesario hacerla en Moaña, sino acudir ellos a Santiago. Costas insiste en que hay una «necesidad evidente y manifiesta de que haya esa reunión» para sentarse a hablar. Califica de «curioso» que la Xunta pierda tiempo en cuestiones por carta cuando se podía reunir para aclararlas y confirmar el plazo que maneja para acabar el centro de salud y el regreso de las urgencias. Espera que esta semana, con la misma celeridad que la otra, la Xunta responda a esta carta.

Por su parte, Ferral criticó la actitud del Sergas que no acude a las reuniones y el «desprecio» hacia los vecinos. Anunció la petición de una ronda de entrevistas en Sanidade que la próxima concentración se adelanta al jueves 16, a las 12:00, al coincidir el domingo la Marcha de Adicam, con la que se lucha por la mejora oncológica y es la lucha de todos, añadió Costas.