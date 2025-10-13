Más de un millar de vecinos se concentra contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea

Más de un millar de personas se ha concentrado en la tarde de este lunes ante el Concello de Cangas, cortando la PO-551 desde la Avenida de Marín, en la protesta que se ha hecho coincidir con la celebración del pleno de la Mancomunidade de O Morrazo en donde se debate la subida de la basura y en el que ha tenido que actuar la Policía Local con un cordón con media docena de agentes para impedir la entrada de personas a la Casa Consistorial.

Se vivieron momentos de tensión, con forcejeo entre unos y otros, cuando varias personas intentaron acceder por la fuerza al salón de plenos, que la alcaldesa y presidenta de la Mancomunidade, Araceli Gestido (BNG), había limitado a 68 personas por motivos de seguridad.

La tensión fue tal que se movilizó la Guardia Civil. Los concentrados en el exterior no censaban de gritar «¡Fuera!», «¡No hay democracia!», «¡Dimitan!», en alusión al gobierno de la Mancomunidade formado por BNG, PSOE y EU de Cangas, Moaña y Bueu. En alguna pancarta colgada de Alternativa dos Veciños (AV) en la rampa de acceso al Concello se podía leer «Suba caciquil do lixo non. Servizo municipal e reciclaxes sí».

Jaleando a los concentrados

Dentro del salón de plenos también se ha vivido mucha tensión, con los concejales de la oposición PP y AV que se negaron a estar sentados en las butacas del público y subieron a las bancadas desde donde están interviniendo. En medio, alguna de las ediles del PP salieron a la ventana del consistorio a jalear a los concentrados en su protesta contra la subida de la basura, que no paraban de gritar.

Multidudinaria protesta contra la subida de la basura en Cangas / Julio Santos Álvarez

Cerca de las ocho de la tarde y tras casi dos horas de un debate de los partidos que practicamente no se escuchaba por el alboroto, se aprobó la subida de la basura con los votos mayoritarios del gobierno del BNG, PSOE y EU y en contra del PP, AV y edil no adscrito de Bueu, además de la abstención del edil socialista de Moaña.

Se votó con gritos de «¡sinvergüenzas!» por parte de los presentes. La Guardia Civil localizó mensajes por redes de personas que iban a arrojar huevos. Dentro del salón de plenos hay dos mandos de la Guardia Civil y también nueve agentes fuera junto a los policías locales.