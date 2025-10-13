Las mareas vivas dejan troncos flotando en la ría de Vigo
Salvamento retiró uno este domingo bajo el puente de Rande
La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Mirach retiró de la ría de Vigo árboles de grandes dimensiones que aparecieron flotando tras el paso de las mareas vivas de la semana pasada.
El jueves retiraron un tronco en la entrada a la ría de Pontevedra y este domingo debajo del puente de Rande.
