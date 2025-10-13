Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las mareas vivas dejan troncos flotando en la ría de Vigo

Salvamento retiró uno este domingo bajo el puente de Rande

La lancha de Salvamento retirando restos de un árbol de debajo del puente de Rande.

La lancha de Salvamento retirando restos de un árbol de debajo del puente de Rande. / Fdv

Cristina González

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Mirach retiró de la ría de Vigo árboles de grandes dimensiones que aparecieron flotando tras el paso de las mareas vivas de la semana pasada.

El jueves retiraron un tronco en la entrada a la ría de Pontevedra y este domingo debajo del puente de Rande.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents