En libertad con cargos el detenido en Vilaboa que se dio a la fuga tras un alto de la Guardia Civil
Tenía una orden de busca y captura fue localizado por la patrulla ante el colegio de su hija
El vecino de Vilaboa, de 47 años, que fue detenido por la Guardia Civil de Moaña la semana pasada tras darse a la fuga cuando iba a ser detenido por una requisitoria de búsqueda y captura, quedó en libertad con cargos después de pasar a disposición judicial.
La detención, según confirma este lunes la Guardia Civil, se produjo el viernes pasado cuando esta persona acudía a recoger a su hija al colegio, y al encontrarse con una patrulla de la Guardia Civil, intenta evitarla, una reacción que alertó a los agentes. Cuando deciden darle el alto para identificarle, comienza a hacer maniobras peligrosas con el vehículo y emprende" una peligrosa y temeraria huida".
Desde la comandancia señalan que se inició una persecución al tiempo que avisaron a otras patrullas solicitando apoyo. Gracias a la coordinación y al conocimiento de la zona, y tras 20 minutos de fuga, el hombre abandonó el vehículo en un camino de tierra y continuó la huida a pie a través de una zona boscosa.
Finalmente fue interceptado a escasos metros del vehículo abandonado y detenido. Contaba con antecedentes y le figuraba una orden de busca y captura.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia en Cangas acusado de delitos contra la administración de justicia, contra el orden público y contra la seguridad vial, que decretó su libertad con cargos.
