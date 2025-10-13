En libertad con cargos el detenido en Vilaboa que se dio a la fuga tras un alto de la Guardia Civil

El vecino de Vilaboa, de 47 años, que fue detenido por la Guardia Civil de Moaña la semana pasada tras darse a la fuga cuando iba a ser detenido por una requisitoria de búsqueda y captura, quedó en libertad con cargos después de pasar a disposición judicial.

La detención, según confirma este lunes la Guardia Civil, se produjo el viernes pasado cuando esta persona acudía a recoger a su hija al colegio, y al encontrarse con una patrulla de la Guardia Civil, intenta evitarla, una reacción que alertó a los agentes. Cuando deciden darle el alto para identificarle, comienza a hacer maniobras peligrosas con el vehículo y emprende" una peligrosa y temeraria huida".

Desde la comandancia señalan que se inició una persecución al tiempo que avisaron a otras patrullas solicitando apoyo. Gracias a la coordinación y al conocimiento de la zona, y tras 20 minutos de fuga, el hombre abandonó el vehículo en un camino de tierra y continuó la huida a pie a través de una zona boscosa.

Finalmente fue interceptado a escasos metros del vehículo abandonado y detenido. Contaba con antecedentes y le figuraba una orden de busca y captura.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia en Cangas acusado de delitos contra la administración de justicia, contra el orden público y contra la seguridad vial, que decretó su libertad con cargos.