Hallan una moto tirada en una finca en A Pandiña
REDACCIÓN
Moaña
La Policía de Moaña fue alertada a primera hora de la mañana de ayer de que había aparecido tirada una moto en una finca junto a la PO-551 en la curva de A Pandiña. La moto estaba sola y la Policía identificó a su dueño aunque por la tarde no había podido contactar con él. Por otra parte, el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas se desplazó a la avenida de Marín por cables chispeando.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La cofradía abre un canal de salida al río Inferno para salvar los bancos de marisco
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- La 'luna del cazador' deja varados barcos del transporte a las islas en Cangas
- Cuenta atrás para San Martiño con seis días de fiesta y furanchos
- Desactivado el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en Cangas
- Nodosa se adelanta a la Navidad
- Comienzan las obras para instalar un quiosco con terraza en el mirador de A Fraga
- Una alfombra de Bueu para Maruja Mallo en Madrid