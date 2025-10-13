Hallan una moto tirada en una finca en A Pandiña

La Policía de Moaña fue alertada a primera hora de la mañana de ayer de que había aparecido tirada una moto en una finca junto a la PO-551 en la curva de A Pandiña. La moto estaba sola y la Policía identificó a su dueño aunque por la tarde no había podido contactar con él. Por otra parte, el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas se desplazó a la avenida de Marín por cables chispeando.