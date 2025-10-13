Gracias por todo Nardo

¿Cómo nos dejas así tan de sopetón? Nos ha cogido a todos desprevenidos. Nardo, no tengo ni una sola mala palabra de ti, bueno en la vida deberíamos de criticar menos y agradecer más.. Nos conocimos ya hace muchos años en los partidos del Alondras, yo un aficionado que estaba aprendiendo los valores del club, y tu un aficionado contrastado, amante del club de su pueblo, apoyando al equipo siempre. Creo que tu has sido con creces, ese aficionado que todo el mundo querría ser, aportando corazón y ese granito de arena de humildad hacia el club, animando, estando al lado en las decisiones, incluso aportando la construcción de infraestructuras, también te diré la grada no es que sea la mejor, pero habrá que conformarse con lo que hay.

En los últimos tiempos hablábamos mucho ya que no había día que no me pararas por la calle para preguntarme por el equipo,. En nuestras conversaciones no faltó nunca el Alondras, y aun encima últimamente me habías contado que no te habían dejado ir a ver a tu nieto por qué te querías subir en el bus con el, y no hubo manera. También estabas muy preocupado por el terreno de juego, me decías que no se iba a cambiar en verano. Yo no sé tú trayectoria política, tampoco me fio mucho de lo que leo de polémicas, yo creo que tu persona merece este reconocimiento y estas palabras. No hace falta ser el mejor para demostrar que había un buen corazón en ti, nunca olvidaré los momentos en los que pude aprender una pizquita de ti en el Morrazo y en la calle. Todas las conversaciones que hemos mantenido me han hecho crecer como persona. Me has enseñado mucho y solo te puedo estar agradecido de por vida. A ver quien me cuenta anécdotas varias ahora por Cangas. Se va una persona peculiar, carismática y divertida para mí. Solo vi cosas buenas en ti. Me despido con una lágrima de emoción.

Vecino de Cangas