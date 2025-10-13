Fecimo llama a la calma y rechaza la tasa; el PP dice que el gobierno miente y engaña

En la víspera de ayer de la asamblea de la Mancomunidade, donde hoy se decidirá el futuro de la tasa de la basura en O Morrazo, unos y otros salieron a defender posturas, a recordar postulados a realizar comparaciones, a echar culpas. Desde la Federación de Comerciantes e Industriales de O Morrazo (Fecimo) se hizo ayer un llamamiento a la calma, al respeto institucional y a la responsabilidad ciudadana que dicen deben estar presentes en la concentración -convocada por redes- para hoy, a las 18.00 horas, a la misma hora que se celebra en el salón de plenos del Concello de Cangas la asamblea. No obstante, quiere dejar claro que mantiene su preocupación y malestar ante el importante aumento de la tasa de la recogida de basuras. «Fecimo entiende la necesidad de mantener un servicio de recogida de residuos eficiente y sostenible, pero considera que el incremento aplicado resulta excesivo y poco asumible para muchos negocios, ya de por sí afectados por un contexto económico complejo». Asegura la organización patronal que entiende y comparte el malestar generalizado, pero insiste en que toda reivindicación debe realizarse de forma pacífica y respetuosa, para favorecer un diálogo constructivo.

Fecimo también abunda sobre mantener y reforzar las prácticas de reciclaje. «Cuanto más se recicle y se reduzca la fracción de residuos no valorizables, menor será el coste total del servicio y, por lo tanto, podrá reducirse el importe del recibo en el futuro».

Solicita el día anterior a la aprobación o no de la nueva ordenanza fiscal en la que se incluye la nueva tasa de la basura, la revisión urgente del incremento de la tasa de la basura, la creación de una mesa de diálogo entre la Mancomunidade y los representantes de los sectores afectados, el mantenimiento de la calma y el respeto institucional durante las concentraciones, el fomento del reciclaje como vía para reducir costes y cuidar el medio ambiente. «Fecimo reafirma su compromiso con la defensa del comercio, la industria y el empleo en Morrazo, apostando siempre por el diálogo, la cooperación y la responsabilidad económica".

La organización patronal sabe perfectamente que, aunque la asamblea de la Mancomunidade apruebe hoy la nueva ordenanza fiscal, es solo de manera provisional, porque a partir de ahí se abre un plazo para presentar alegaciones, que el colectivo quiere aprovechar para dialogar. En este sentido, la Mancomunidade ya dijo que estaba abierta a atender todas las alegaciones y hacer los cambios que se consideren sean oportunos.

Araceli Gestido habla del doble rasero del PP en la subida de la basura

La alcaldesa de Cangas y presidenta de la Mancomunidade, Araceli Gestido (BNG) también salió ayer a ejercer su tarea docente en esta lucha. Recuerda que la Mancomunidade apuesta por un modelo justo y sostenible frente al nuevo sistema del PP y bajará la tasa cuando la Xunta baje Sogama. Asegura Gestido que la Mancomunidade do Morrazo quiere poner en valor el modelo equilibrado y solidario de gestión de residuos que se aplica en concellos como el de Cangas, Moaña y Bueu, frente al ejemplo de Ponteareas (154 euros), Sanxenxo (123) o Madrid, donde el gobierno del PP aprobó una tasa media de 141 euros anuales por hogar sin distinguir rentas, sin bonificaciones sociales ni ambientales y sin aplicar ningún ajuste económico específico de las vivienda turísticas, tratándolas iguales que los hogares habituales. Afirma que resulta difícil de entender que el PP critique en O Morrazo un modelo que introduce criterios sociales y ambientales, mientras aplica el contrario allí donde gobierna, demostrando un claro oportunismo. Recuerda que la tasa de una vivienda tipo es de 126 euros al año, muy por debajo de las medias de las grandes ciudades y con muchas bonificaciones, tanto por compostaje individual o comunitaria, como sociales y económicas.

Los populares dicen que el gobierno se escuda en la ley para «sablear» a los vecinos

El grupo municipal del PP de Cangas ve este conflicto en clave local. Por eso cuando la alcaldesa dijo que era ilegal solicitar un crédito para pagar servicios básicos, los populares de Cangas sacaron la artillería local. Dice que se escuda en la ley solo para sablear los bolsillos de los vecinos, mientras llevan todo el mandato incumpliendo la normativa de forma sistemática. En este sentido recuerdan que la piscina municipal funciona sin contrato desde hace años, una situación que denuncia siempre el servicio de Intervención. «Tampoco parece importar que la empresa que actualmente presta el Servicio de Axuda No Fogar lo haga con un contrato finalizado y para que el Concello modificó las condiciones estipuladas, retirando el servicio de logopeda y de fisioterapia que recogía el contrato. También indica el PP que cada mes llegan al pleno numerosos reparos de intervención y el PP también hace mención al propio servicio de la recogida de la basura, que lleva funcionando sin él desde el año 2018. «Desde entonces votaron sistemáticamente en contra de sacarlo a licitación escudándose en una municipalización que continúa siendo una realidad solo en el papel de sus programas electorales».