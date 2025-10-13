Una conductora herida en una colisión por alcance en el corredor en Cangas
El accidente se produjo poco antes del túnel de Coiro en sentido a Moaña
Una mujer resultó herida en la mañana de este lunes en un choque por alcance cuando circulaba por el tramo de Autovía do Morrazo que sigue como corredor CG-4.1 en Coiro, en Cangas. El siniestro ocurrió pasadas las nueve de la mañana un poco antes de la entrada al túnel de Coiro, en sentido hacia Moaña.
Hasta la zona se desplazó el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas, Guardia Civil y serviico de mantenimiento de Carreteras.
