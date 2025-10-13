Comer con música en Cangas y casi de verano

Nada más agradable que una comida, como la que ayer muchos disfrutaron en Cangas, en el emblemático Casa Simón. No estaba Julio Iglesias, pero se disfrutó de la música en directo de saxofón de Co-Pa Music. Toda una iniciativa.

Que no se vuelva a reproducir la movida

En el ambiente está que se vuelvan a reproducir aquellos actos violentos de la movida. Por eso hace bien Fecimo en pedir calma y respeto institucional. Sabe que con la gresca no se soluciona nada. Que aún hay un periodo de alegaciones.

Los corrillos en el cuartel de la Guardia Civil

Lo de ayer en el cuartel de la Guardia Civil era algo parecido a los de los corrillos del Congreso de Diputados. Por allí fueron tomando partidos los partidos, avanzando en las trincheras. Estaban de gala y habían abandonado por un tiempo la guerra de la basura para ejercer la diplomacia en un acto oficial. Lo hacían de gala, alguno de ellos incluso con la pulserita con los colores de la bandera española en la muñeca.