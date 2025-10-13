Aparece un aro de pólvora ante San Martiño y los vecinos temen un ritual
El párroco dará traslado a la Policía
La mecha circular tiñó de negro la piedra del atrio , alerta Manuel Barros
No se descarta que sea algo también para llamar la atención
La aparición de un aro con restos de pólvora quemada ante la puerta de la iglesia de San Martiño, en Moaña, mantiene en vilo a vecinos que sospechan que se trate de algún ritual de tipo satánico o esotérico que tenga que ver con alguna actividad de brujería para eliminar un mal. El párroco de San Martiño, que también lleva la parroquia de Meira, Manuel Barros, confirma que vio lo ocurrido y que su intención es trasladarlo a la Policía. Asegura que desconoce a que se debe, pero que el círculo de fuego dejó toda la piedra de negro y se valorarán los daños.
Fuentes consultadas aseguran que este tipo de rituales está muy extendido en Galicia y que podría tener vinculación con el aumento de la población inmigrante y con actividades de chamanes o de santeros que tributan un culto supersticioso. Las mismas fuentes aseguran que en este tipo de rituales se suele colocar en el centro una bandeja con frutas y también con unas monedas de dinero, entre otros elementos, a manera de ofrecimiento y en la mayoría de ellos figura la estrella de David. En el caso aparecido en San Martiño no hay estrella. En torno a estos rituales existe la superstición de que no se pueden tocar porque transmite el mal que los que lo hicieron no quieren o echan un mal de ojo, de amor o enfermedad
Aseguran que recientemente en Toxosoutos, entre Bertamiráns y Noia, fue encontrado uno de estos rituales al lado de una catarata junto al cenobio en donde había una bandeja con restos de huevos, fruta y monedas. En otra ocasión, también en Esposende, en Portugal, en una zona de arbolado junto a las dunas descubrieron una de estas bandejas con la estrella de David.
La pólvora representa en estos rituales el fuego y la transformación y el aro se supone el círculo protector.
A última hora, no se descartaba que este aro hubiera sido realizado por un grupo con el mero objeto de llamar la atención en redes sociales.
