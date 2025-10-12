La urbanización Nautilus en la playa de Videira arranca con las obras de cierre

La urbanización Nautilus, de cuatro viviendas de lujo en una parcela de 12.600 metros cuadrados en la parroquia moañesa de Tirán, sobre la playa de Videira, coge fuerza y ya comenzaron los trabajos de cierre de las fincas, tal y como confirma el promotor, el empresario hotelero afincado en Vigo, David Otero. Las parcelas tienen unas superficies de entre 1.060 y 3.540 metros cuadrados y el frente a la playa y a la ría de Vigo es otra comunitaria de jardín de casi 3.000 metros cuadrados

Obras de construcción de los cierres en la urbanización nautilus en Tirán. | Gonzalo Núñez

Asegura que dos de las parcelas ya están vendidas, en una construirá él su vivienda familiar y la otra la adquirió un vecino afincado en Miami. Las dos que faltan, de 1.060 metros cuadrados para viviendas de 742 y 744 metros respectivamente, están en venta, aunque con clientes interesados, y figuran en la página web por 650.000 euros, un precio que incluye la entrega del solar urbanizado con un proyecto orientativo de la vivienda diseñado para las cuatro casas por el arquitecto Alfonso Penela.

El coste de las parcelas ha subido algo con respecto al inicial debido al material del cierre, en hormigón visto hidrofugado y acero corten de 3 centímetros de espesor, preparado para estar al lado del mar.

La intención del empresario es presentar en breve el proyecto de ejecución de las dos primeras viviendas para iniciar las obras en Semana Santa, si puede ser con el mismo constructor. Otero ensalza la figura del arquitecto Alfonso Penela que ha diseñado las viviendas. Apuesta por materiales de primera calidad y por el máximo aprovechamiento de la luz natural.

David Otero compagina la actividad inmobiliaria, con las promotoras Faneca Brava y Faneca Investments con la hotelera. Siguió los pasos de su padre, reconocido empresario en Sanxenxo, y en Vigo abrió el Gran Hotel Nagari, que supuso una renovación en el concepto hotelero de la ciudad.