El PP pide permitir perros en playas fuera del verano

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha reclamado al gobierno local que se permita la presencia de perros en las playas del municipio fuera de los meses de verano. Los populares solicitan la modificación inmediata de la ordenanza que los veta, argumentando que «es el único concello de la provincia en el que esta restricción está vigente», y que se establezca un horario «amplio y flexible en los nueve meses que van del otoño a la primavera».

El PP considera «una anomalía» que no se levante la prohibición de perros en los arenales el 30 de septiembre y aseguran que el cambio se debe hacer de modo urgente al no ofrecer ninguna complejidad técnica o jurídica. Entiende el grupo de la oposición las prohibiciones totales o parciales durante el verano, pero defiende que fuera de esos meses «se tenga más consideración con los perros porque tienen unos derechos según la Ley de Bienestar Animal».

La portavoz popular, Elena Estévez, cifra en 2.680 los canes existentes en Bueu según el registro autonómico y rechaza la pretensión del gobierno local de cambiar la ordenanza para que los canes acudan a las playas desde las 22 horas. «Creemos que lo anunciado por el BNG es una idea pequeña, ya que en el invierno a esa hora es muy tarde, hace frío y hay poca luz», señala. Por ello reclama mayor flexibilidad en la línea de «concellos como Sanxenxo, Marín o Poio, en los que se les permite entrar todo el día».

Por último, urge Estévez a modificar la reglamentación. «No sabemos a qué está esperando» y criticó el «exceso de proteccionismo con las playas ya que los perros no le hacen ningún mal fuera de la época turística, como se demuestra en los demás concellos».