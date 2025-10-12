La Plataforma exige al Sergas que atienda la reunión

Las obras del centro de salud de Moaña en Sisalde afrontan la recta final con mucha polémica y la presión desde el Concello y desde la Plataforma de defensa da sanidade pública para que la Consellería de Sanidade acepte a acudir a la reunión de la comisión de seguimiento que solicita el gobierno local para tratar de confirmar que el edificio se abre con el PAC de urgencias, que siguen en Cangas desde la pandemia. El portavoz de la Plataforma, Gabriel Ferral, exige al Sergas acabar con la incertidumbre y atienda las demandas de reunión solicitadas desde la Mesa Local da Sanidade y confirme de una vez por todas, el regreso de las urgencias.

Mario Rodríguez en su campaña de Tiktok. / Fdv

La Plataforma mantuvo una reunión este pasado viernes de la que Ferral asegura que la principal conclusión a la que se llegó es el «gran malestar» creado por las continuas manifestaciones discordantes de cargos institucionales del PP sobre el regreso de las urgencias. Dice que no se puede tolerar que mientras el portavoz del PP en Moaña mantiene rotundamente que el centro de salud de Sisalde contará con urgencias, el nuevo director asistencial del Área de Vigo diga todo lo contrario: «Y para complicar más las cosas, el Sergas desatiende las convocatorias de la reunión» de la comisión de seguimiento del convenio entre el Concello y la Consellería de Sanidade para la construcción del edificio «aumentando más la inquietud entre los vecinos». Además de pedir al Sergas que atienda las demandas de reunión, la Plataforma asegura que va a cursar solicitudes de reunión con todos los estamentos sanitarios, empezando por la persona responsable de la Casa do Mar, en donde está ahora el centro de salud, para conocer la información de la que disponen a día de hoy. También pedirá reunirse con el director asistencial del Área, José Manuel Olivares, para que confirme si habrá PAC en Sisalde: «De nada vale construir edificios si no van a contar con servicios sanitarios necesarios», dice Ferral que hoy vuelve a presidir junto al Concello una nueva concentración ante la Casa do Mar (11:30 horas) para reclamar el regreso de las urgencias.

Por otra parte, el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, sigue sus campañas de denuncia en Tiktok y ayer, junto a Paco del Río se pasean ante las obras del centro de salud para criticar los retrasos de seis meses de la Xunta del PP en la entrega de esta obra.