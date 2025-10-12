La Casa-Museo A Mangallona de Camilo Camaño Xestido en Coiro acogió ayer una jornada de puertas abiertas en la que se entregó la distinción de miembro de honor de «Amigos da Mangallona» al músico, arreglista y compositor Juan Rial Collazo, Palleiro,que con 97 años, recogió el galardón demostrando su buen momento. Lo hizo rodeado de un nutrido grupo de personas que disfrutó con esta jornada de puertas abiertas en un museo con cientos de obras, y con las actuaciones, entre ellas las del nieto del homenajeado, el pianista Xan Campos, nombrado miembro de mérito del museo y que interpretó una de las últimas composiciones de su abuelo. La soprano Dania Diva cerró el acto.

Juan Rial Collazo, Palleiro, nuevo «Amigo da Mangallona»