A fronte marítima de Cangas (VIII)
O dique de O Forte e O Salgueirón
O dique do barrio do Forte.
Este núcleo de poboación actual, nos seus inicios, non eran máis que unhas casetas de mariñeiros a pé da praia da Rodeira que se iría consolidando como tal co paso dos anos, favorecido pola construción dunha ponte pola que o camiño a Moaña atravesaba o río Bouzós. A ambas beiras deste camiño iríase consolidando o seu crecemento e o seu nome fai referencia á proximidade do pequeno forte ou batería que se ergueu no areal do Señal no século XVII. Ata comezos do século XX non temos moitas referencias da sua evolución, mais xa vimos como, co fin de facer unha “praza” para o peixe, se contemplaba un muro de contención para este barrio, que afrontaba ano tras anos as inclemencias dos temporais, prolongándoo por frente da praia do Señal ata o inicio da praia da Ribeira. Este núcleo, pertencente á parroquia de Coiro estivo, por isto, bastante illado no proceso de expansión urbanística de Cangas. Desde antigo, foi o enclave principal dos mariñeiros de Coiro, pequeno colectivo con pouco peso económico e reivindicativo ata que a praia de Rodeira, da que formaban parte, comeza a ser un atractivo veranego. Primeiro, a comezos do século XX, foi a Asociación de Caridade a que iniciaría a colocación de casetas de baño e tamén Manuel Cabanelas presentaría o seu proxecto de Casa de Baños que ainda demoraría ata novembro de 1913 para ser aprobado, pero sen materializarse nunca, igual que outros posteriores. O 15 maio de 1917 Juan Azpeitia vaille dar carácter industrial a este barrio ao trasladar ao mesmo o seu asteleiro logo reconvertido en fábrica en xaneiro de 1928, autorizada pola Jefatura de Obras Públicas. Isto abriría novas posibilidades industriais neste núcleo e a primeiros de maio de 1922 xa se anuncia a construción dun muro de protección pois nos últimos anos, ademáis do antigo asentamento dos pescadores, xa se tiñan instalado fábricas de salga, asteleiros, secadoiros de peixe como o de José Pereira Lage (setembro), un tendedeiro de redes e encascador das mesmas... que, igual que os veciños, afrontaban as consecuencias dos temporais que cada vez devoraban gran parte do areal.
Para resolver este problema, o deputado Emiliano Iglesias solicitaría en xullo de 1931 do ministro de Fomento a construción dun muro cuxo proxecto non sería aprobado por Obras Públicas ata o 1 de maio de 1933, comezando as obras en febreiro de 1934. O presuposto da obra, asumida polo contratista señor Davila, ascendía a 77.717,03 pts. no que o Concello, armadores e asociacións de mariñeiros aportarian o 25% do seu custe, segundo marcaba a Lei. Nestas datas, Ramón Ocaña, propietario do “Lyon Bar”, abriría nesta zona o Salón “Danubio Azul” que foi testemuña da vida social e política desta época republicana. Mais, o muro seguía sen iniciarse despois de dez anos e o 22 de marzo un forte temporal e as ondas chegou a socavar as cimentacións das casas e das fábricas producíndose algúns derrubamentos. Fartos xa, unha comisión de armadores e sindicatos van a Madrid en xuño onde lles prometeron facer o muro dicíndolles que o “encapsularan” polo momento. Mais, chegou o 11 de decembro do 1934, as obras ainda non comezaran, e un novo temporal derrubaría algunhas casas no barrio, causando grande indignación en Cangas, non só pola precariedade das familias afectadas, senón porque Fomento seguía dándolle largas á construción do muro de contención prometido. A pesar desta defeita, as obras seguirían a demorarse por “diversas modificacións” no proxecto ao que se lle engadían un embarcadoiro, rampla... Por fin, a comezos de marzo de 1935 comezarían as obras, que se ven ralentizadas polas protestas do sindicato de Canteiros de Cangas, que contaba cuns oitenta afiliados, pois nelas só se empregan traballadores de Vigo e portugueses, conseguindo que en xuño se paren as obras o que causa preocupación nos veciños sobre o vindeiro inverno, habendo tamén protestas pola inutilización da praia para faenar. As obras reanudaríanse o 26 de xaneiro do 1936 de novo, pois tiveron que reconstruir o xa feito, despois dos estragos dos temporais que asolaran a costa a comezos deste mes. O 15 de xullo, as obras volverían a paralizarse... sine die, ata que nos anos corenta se fai o primeiro muro de contención coa colocación de grandes pedras.
Cando en decembro de 1968 se procede ao deslinde marítimo da zona Forte como ben do Estado, esta aparece denominada ainda na nomenclatura oficial como Cala do Forte, mais os seus días están contados ao se proxectar neste ano o seu aterramento. O proxecto de recheo do río do Señal estaba asinado polo arquitecto municipal Manuel González Sande, comezando as obras en 1970 e rematándose a finais de febreiro de 1971 a canalización do rio. No ano 1974 vaise proceder ao seu aterramento en duas fases por un importe de 7.392.819 pts. que inclúe unha estación depuradora con decelerador e emisario submarino dos que nunca se soubo.
Baixo o aterramento ficaron a ponte construida cando se fixo a estrada a Moaña e a ponte medieval que salvaba o curso do río e que foi protagonista de feitos históricos como a invasión dos turcos en 1617 e lugar de rituais senlleiros da nosa cultura popular. Xunto con ela desapareceron tamén espazos como a praia do Señal, o varadoiro da Meca, a Xunqueira, muiños e lavadoiros, traslado do cruceiro... testemuñas todas da antiga historia de Cangas.
O salgueirón.
Cara a 1860 van establecerse en Punta Balea duas fábricas de salga no concello de Cangas, a primeira de José Barreras e a outra de Francisco Gil Montelles. Esta ubicación, situada en Darbo, anexo da parroquia de Cangas, semella que non lle afectaba ao gremio do mar e aos racioneiros da Colexiata (arcebispado), permitindo por primeira vez a instalación de fábricas particulares. En 1864 José Barreras vai ter un pleito co seu veciño pola construcción dun molle na Congorza, alegando Gil Montelles que lle prexudicaba. Este conserveiro abandonaría posteriormente esta actividade e a finais do século XIX traspasaríalle esta fábrica a Darío Lameiro e á empresa Aracil y Cía. o almacén que tiña en Temperáns.
En 1889 estableceríase no comezo desta zona, chamada da Insuabela, Francisco Fernández Cervera, empezando nun pequeno galpón dedicado antes á carpintería de ribeira e facendo en 1902 un recheo con porto propio, ampliando en abril de 1906 as suas instalacións. Como era moita a demanda de terreos para instalar fábricas de conservas, o Concello comeza en 1902 a elaboración dun plan para instalalas en Rodeira, mais en outubro de 1905 segue paralizado e os fomentadores poñen os ollos nos terreos da zona do Salgueirón (de salgueiro, non de salga). Por algunha notas, sabemos da dificultade de acreditar a propiedade destes terreos e a solución a esta demanda resolveríase facendo o recheo do Señal (Ojea), conseguindo establecerse no Salgueirón só Juan Fernández Viéitez cara a 1908 e cuxa fábrica sería adquerida posteriormente por Guido Paganini. En 1928 Gaspar Massó mercaría a fábrica de Paganini e os terreos anexos á mesma coñecidos como a finca de don Paco, cun pozo e unha pequena rampla, comezando en agosto a construción da nova fábrica de conservas. Para ubicar este complexo houbo que realizar grandes obras de desmonte e recheos, que se ampliarían en decembro de 1934, comezando a construirse a nova fábrica en 1939, ano no que Massó tamén adquere as fábricas de salga de Barreras co seu molle da Congorza e a de Boán e Lameiro coa vivenda e o varadoiro no que en 1955 se establecería a baleeira. O molle-espigón de Massó construiríase en 1940 e foi prolongado posteriormente para facer de abrigo ao molle de Frigoríficos. Un ano despois da inauguración da fábrica, os Massó escrituran a unificación de todo o complexo e en 1945 prolóngase o recheo cara ao sur desde a nave principal para erguer o atadeiro de redes, o encascador dos aparellos e a factoría e a rampla baleeiras.
Esta zona marítima, como dixemos, está baixo o control da Autoridade Portuaria de Vigo e non tén visos de mudar de competencia, pois desde 2017 este organismo tén descartada a sua transferencia ao Concello e incluso á Xunta de Galicia (Portos).
(*) Investigador.
