Da igual, la estatua de la pescantina que la Mona Lisa

Sabemos que hay diferencia entre la estatua de la pescantina que está instalada en el paseo de Rodeira de Cangas con la Mona Lisa de Leonardo o el David de Miguel Ángel, pero ni una ni las otras pueden ser agredidas como fue la primera pegando sobre ella un cartel de una movilización. Ya, de por si, desacredita a quien la convoca, aunque no se sabe quien lo hace porque no figura en el cartel donde aparece una joven mujer china llamando a la movillización pero también el caso puede ser perseguido de oficio por las fuerzas del orden, sin necesidad de existir denuncia. Hay otras formas de llamar a la movilización sin manchar la cultura.

Se habla de la mudanza de Servicios Sociales

Hasta nosotros llega la queja de que el departamento de Servicios Sociales debería ocupar un espacio en el Concello de Cangas o en el Centro Social y que vendría muy hacer la mudanza el próximo año, que es el cuarenta aniversario. Un nutrido grupo de usuarios consideran que esta mudanza agilizaría muchos trámites que ahora son atormentados.