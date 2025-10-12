Cuando Cabanillas pudo en Moaña al Generalísimo

«Ademáis dos exemplos de Lugo e As Pontes, onde a intervención do rueiro foi numerosa, tamén se produciu nesta primeira etapa unha importante actuación memorialista en tres pequenos concellos galegos: Redondela, Moaña e Corcubión, onde ademáis de ser pioneiros na eliminación de rúas de exaltación franquista, o son pola inclusión no seu espazo público de homenaxes ás vítimas». Es una de las referencias de Iria Morgade (Pontevedra, 1988) a Moaña en su tesis como doctora en Historia «Sen rencor nin esquecemento: As accións da memoria traumática na Transición en Galicia (1976-1986)», fruto de 9 años de investigación sobre la recuperación de la memoria en los primeros años tras el franquismo.

Moaña vivió la peculiaridad en Galicia de que se acostó en abril de 1979 sociológicamente franquista y nació supernacionalista . Fue de los 9 concellos gallegos en los que la alcaldía recayó en el BNPG (Bloque Nacional Popular Galego), lo que propició que fuera uno de los primeros Concellos en la eliminación de la simbología franquista. Como recoge Morgade, contribuyó también el «enraizamento social do sindicalismo anarquista que bebía directamente da súa relación con Vigo, onde traballaba boa parte da veciñanza», además del asociacionismo vecinal. Realmente quien ganó las elecciones en este municipio en el 79 fue la UG (Unidade Galega), pero el llamado Pacto do Hostal, del 17 de abril en el Hostal dos Reis Católicos, supuso un acuerdo entre el PCG, UG, PSOE y BNPG con los candidatos que se votarían solidariamente para evitar gobiernos de la derecha. En Moaña fue alcalde Xabier Abalo (BNPG) y teniente de alcalde, Manuel Méndez Fraguas (UG). Era un gobierno de la militancia antifranquista y ayudó a promover actos de la memoria.

Iria Morgade asegura que en este Concello se documenta uno de los primeros homenajes institucionales a las víctimas de la violencia franquista, en abril de 1980. Al pleno se llevó un punto de «Denominación de calles», con una propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza con tres acciones relacionadas, pero diferenciadas. la primera, el cambio de nombre de la calle franquista Avenida del Genralísimo Franco que pasó a ser Ramón Cabanillas, en honor al galleguista cambadés y funcionario municipal que fue secretario en el Concello de Moaña. La inauguración tuvo lugar dos años después en el marco de una modificación más amplia del callejero. En el acto, además del alcalde y el edil de UG, participaron el presidente de la Coordinadora de Agrupacións Culturais, Manuel Pérez Rúa y el vecino Riobó Costa (Gonzalo). que junto a su hermano y edil Pedro Riobó, formaban parte de la directiva del Ateneo de Moaña.

Cuadro connombres de calles eliminados. / Iria Morgade

Las otras dos acciones tuvieron que ver con la inclusión en el barrio de Berducedo de dos calles dedicadas al maestro Manuel Juncal Paredes, fusilado el 12 de mayo de 1937 en Vigo junto a otros dos políticos de la ciudad; y a José Piñeiro Otero, conocido como «o cego de Vidal», sindicalista, fundador de Xuventude Moderna en su barrio, organizador de las Xuventudes Libertarias y militante del sindicato Fraternidad Marinera y de la CNT. Fue detenido el 22 de agosto del 36. acusado de oposición al movimiento nacional, torturado y preso en San Simón de donde se fugó y sobrevivió. En el pleno se propone la denominación «por su labor y dedicación a la enseñanza» y «su lucha en defensa de los trabajadores», respectivamente.

La nueva nomenclatura fue aprobada por unanimidad, aunque con intervenciones como la del edil de UCD, Sergio Regueira, de que no se oponía a los nuevos nombres «pero en cuanto a cambios de denominación debe de actuarse con prudencia por lo que supone de gastos y trastorna el comercio y las comunicaciones». El edil del PSOE, Suárez Núñez, estima que “más que cambiar de nombres de personas debería asignarse denominaciones que no estuvieran sujetas a los vaivenes políticos».

Tabla con la inclusión de los nombres de Castelao y Bóveda en el primer mandato democrático. / Iria Morgade

Morgade investigó sobre la iniciativa para estas calles, que presentó la comisión de Cultura, pero en el acta no figuran nombres, sólo que el pleno se interrumpe unos minutos para escuchar a los promotores, pero no se transcribe la intervención El investigador local Luis Chapela fue quien apuntó a la historiadora sobre los vecinos Manuel Chapela Currás «Manuel de Edelmiro» y Manuel Rúa Vilariño «O Meirán», ambos compañeros del sindicato de José Piñeiro. El homenaje al «cego Vidal» tuvo gran repercusión pública con 200 personas en la inauguración de la calle y que sirvió para recordar también a otros compañeros asesinados en Cruz da Maceira.

En la tesis, Morgade reconoce que quedó patente la relevancia pública que adquirió la inclusión del «cego Vidal» en el roteiro, pero en su investigación quedó sorprendida de la inexistencia de información sobre la suerte de la calle a Manuel Juncal Paredes. Aparte del acta del pleno, no hay rastro documental. La incógnita la aclara gracias a las indagaciones de Luis Chapela en Berducedo llegando a un relato de los hechos que, la autora, califica de una versión sin contrastar, «pero que parece encajar coa documentación» con la que cuenta. Manuel Juncal era republicano y su hermano falangista. Quizás se habrían opuesto al homenaje para no volver a enfrentar a las familias. En el pleno un edil, pariente de Juncal, agradeció el homenaje, pero que debía contarse con el consentimiento de la familia.

Va en línea con las fuentes orales recopiladas por Luis Chapela. Se trata de un proceso de desmemoria sobre una acción de la memoria a una víctima de la violencia franquista. Algo pendiente.