Bueu planea la urbanización del centro de Beluso, que duplicaría los aparcamientos

El Concello de Bueu trabaja ya en una primera propuesta para la urbanización del centro de Beluso –en el ámbito definido como POL-12 dentro del Plan Xeral de Ordenación Municipal–, con la creación de una gran plaza pública y la dotación de alrededor de 70 estacionamientos, lo que supondría duplicar la capacidad actual en esta zona. El departamento de Urbanismo que dirige Martín Villanueva ha esbozado ya los bocetos iniciales para acometer la mejora de un espacio que sería la punta de la lanza de lo que el gobierno local pretende sea la transformación y adaptación a los nuevos tiempos de la parroquia buenense. El horizonte temporal que se marca el gobierno local es el de acometer esta urbanización a lo largo del próximo año con fondos propios.

La gran apuesta de esta urbanización sería la creación de una gran plaza arbolada con nuevo mobiliario urbano que se convertiría en un lugar de encuentro para todos los vecinos de la zona. Pero el otro gran objetivo del gobierno de Félix Juncal es el de no solo no perder aparcamientos sino de incrementarlos hasta el doble. De las aproximadamente 33 plazas que hay actualmente en el solar situado frente a la Casa do Pobo se pasaría a disponer de cerca de 70 en toda la zona. «Trabajamos para duplicar la capacidad de estacionamiento en ese ámbito, porque también estamos explorando otros espacios para ello», señala el regidor buenense.

Proyecto de urbanización en el centro de Beluso / Hugo Barreiro

El primer diseño recoge espacio para aparcar en uno de los extremos del terreno, transversalmente, entre la Rúa Nova y la PO-315. Pero además se pretende conseguir otra bolsa de aparcamientos de forma longitudinal en el tramo del POL-12 que linda con este último vial de titularidad autonómica. Sería una solución similar a la adoptada en la Recta do Peón, a apenas unos centenares de metros de este lugar. «De momento esto es una propuesta que hay que analizar para ver su viabilidad», apunta de forma prudente Martín Villanueva.

"Espacio de referencia en la parroquia"

Juncal, por su parte, asegura que se trata de «una zona con expectativas importantes en tanto a que es un espacio urbano de referencia en la parroquia». Es por ello que se perfilará una actuación de calidad en cuanto al tratamiento de los materiales a utilizar y en cuanto a los usos, anuncia. Será el siguiente paso lógico después de haber sacado adelante el estudio de detalle y el proyecto de parcelación, con las parcelas a la espera de ser inscritas en el Registro de la Propiedad.

De cara al futuro, el concello buenense también comienza a tener perfilados los siguientes movimientos. La urbanización de esta zona sería una de las tres iniciativas previstas en un plazo de tiempo más o menos corto. Otra de ellas sería la reforma de la Praza da Rúa Nova de Arriba y de los viales secundarios de su entorno, un proyecto que el gobierno local está valorando presentar a la convocatoria del Plan Extra 2025 de la Diputación de Pontevedra. Y la tercera pata sería la actuación prevista en el primer tramo de la Rúa Nova de Arriba desde su confluencia con la PO-315, una vez su titularidad está cedida por parte del organismo provincial. Pero además, el concello dispone de una parcela dentro de esa urbanización del centro de Beluso que iría destinada a usos dotacionales y sobre la que todavía no ha decidido su futuro.