Araceli Gestido afirma que es ilegal pedir un préstamo para paliar la subida de la basura

El clima de borrasca que vive el gobierno de la Mancomunidade de Morrazo (BNG, PSOE y EU) , con el PP echándose a la calle a recoger firmas y a sembrar opiniones diferentes a las de unos técnicos y un tripartito que se mantiene firme a pesar de las críticas por la nueva ordenanza fiscal que regula la tasa de la recogida de la basura y que supone subidas en todos los sectores, fijando para las viviendas un precio de 126 euros al año, cuando en la vigente ordenanza la tasa está a 67 euros.

Agresión a una de las estatuas del paseo de Rodeira. | S.Álvarez

Después de escuchar a la Federación de Comerciantes e Industriales de Morrazo (Fecimo), donde se oponía frontalmente a la subida de la tasa y ponía como alternativa que la Mancomunidad solicitara un crédito para paliar la subida de la tasa, la presidenta de la Mancomunidade de Morrazo, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), afirma que la nueva tasa de residuos permitirá cumplir la ley y modernizar el servicio sin trasladarlo al 100% de coste a la ciudadanía. Dice que el primer y único objetivo es la mejora del servicio que toda la comarca reclama. Indica que un nuevo contrato supondría un mejor servicio, más moderno, con renovación de todos los contenedores, modernización de la flota de camiones, reforma de las instalaciones: punto limpio y nave central, atención a la ciudadanía a través de diferentes canales de contacto, islas completas de recogida selectiva, punto limpio móvil, recogida de podas a domicilio mantenimiento de los centros del compostaje comunitario y seguimiento de los composteros individuales. Recuerda la presidenta que la actualización de la tasa es un paso obligado por la normativa estatal y europea, que se va a aplicar de forma gradual y equilibrada. Por ley, la tasa debe cubrir todo el coste del servicio, sin embargo, en Cangas esto se hará de forma progresiva, según la alcaldesa de Cangas. De hecho, el nuevo modelo permitirá cubrir el 77% del coste real del servicio, que asciende a 7,5 millones de euros anuales, el resto será los 500.000 euros que genera el reciclaje y los 1,2 millones que aportan los concellos de Cangas, Moaña y Bueu, que financiarán las inversiones.

«Este é un traballo serio e prolongado, que levamos dous anos preparando para garantir un servicio más moderno, eficiente e xusto».

Araceli Gestido recuerda que la tasa de la basura lleva más de 20 años congelada, lo que provocó un déficit estructural de 2,5 millones e euros anuales, con costes actuales. Asegura que esta situación es insostenible, impide mejorar el servicio y también compromete su continuidad. Mantiene que las viviendas pagarán 10,5 euros al mes, máximo; el pequeño comercio, 16,6 al mes. En conjunto, el 97,4% de los 35.000 usuarios pagarán esta tarifa mínima. También contesta a la alternativa respecto a solicitar un préstamo bancario. «A Lei Reguladora das Facendas Locais é clara, non se poden financiar servicios obrigatorios con préstamos. A noramativa impide expresamente que concellos e Mancomunidade utilicen operacións de endebedamento para cubrir gastos correntes _como sería o tratamento de lixo_ que debe financiarse cos ingresos propios da súa tasa correspondente».

Recuerda Araceli Gestido que, por primera vez se establecen bonificaciones reguladas para personas y empresas que participen en programas de compostaje, porque hasta la fecha, por mucho que lo diga el PP no lo había, solo se contemplaba como una posibilidad, pero nunca se aplicba. Dice que reforzará la protección de las familias personas en situación de vulnerabilidad económica, introduciendo reducción de hasta el 100% del importe de la tasa para que acredite escasos recursos, y descuentos de hasta el 50% para colectivos con rentas bajas. o circunstancias especiales.

«E falso que falte sensibilidad social: ao contrario, está ordenanza protexe as familias con menos recursos e garante que ninguén quede atrás». Añade que el verdadero tasazo es la subida de Sogama, que cobra por el tratamiento de la basura un 70% más entre 2023 y 2025, pasando de 61,71 a 104,5 por tonelada «Si Sogama baja los precios, nosotros también. Araceli afirma que el PP están desinformando a la información y haciendo una manipulación de la nueva ordenanza.

Por su parte, el Partido Popular reclama al BNG que escuche el clamor social y que resuelva las fuertes discrepancias entre los de sus tres alcaldes . Afirma que abogan por el diálogo, que buscan el consenso y lamentan la unilateralidad del BNG. Revelan que dentro del propio BNG hay voces contrarias a un incremento tan exagerado y alerta de que estas medidas puede producir cierres de comercios, bares y negocios y regresión económica.

Agresiones contra las esculturas

La discrepancia debe conformar parte del debate, pero nunca provocar atentados contra el patrimonio cultural. Varias esculturas instaladas en el paseo de Pepe Poeta, en Rodeira, amanecieron con carteles que anuncian la concentracíón que tendrá lugar el lunes delante del Concello de Cangas, a la misma hora que se celebra la asamblea de la Mancomunidade, donde se aprobará o no la nueva tasa. De momento, el gobierno local no hizo comentarios al respecto de esta agresión a una escultura que hay en el paseo de Rodeira. Además, en el cartel no aparece la organización del colectivo que anima a la protesta de lunes. Por otra parte, el PP hace un llamamiento para que la gente acuda a la asamblea del lunes donde se decide la nueva tasa.