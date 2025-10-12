Adicam premia al voluntario Eduardo González

La sala principal del Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas acogió ayer la XXIV edición de las Xornadas Científicas de la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama y ginecológico (Adicam), en este nuevo escenario, más amplio que el salón de plenos del Concello, en donde se solían celebrar y que tuvo como protagonista, entre los ponentes, a todo un referente en la investigación del cáncer de mama como el doctor Fernando Schmitt, catedrático en la Universidad de Oporto y director de la Red de Investigación en Salud (Rise) en su país.

Fernando Schmitt (2º iz). presentado por Jorge Cameselle con los otros ponentes en las Xornadas de Adicam en el Auditorio de Cangas. / Santos Álvarez

Fernando Schmitt compartió el protagonismo con la persona que este año fue galardonada con el Premio anual Adicam, el voluntario y colaborador Eduardo González Bermúdez, «una persona que ha sido clave para el nacimiento, crecimiento y fortalecimiento de Adicam». Eduardo González recibió el galardón de manos de la presidenta de Adicam, Olga Sotelo, que, con carácter previo a la entrega, se refería a Eduardo González, como una persona muy activa en la vida social y cultural de Cangas, «es común verlo caminando por nuestras calles, siempre con paso apurado y en conversaciones telefónicas con alguien que seguro que se encuentra en situación de vulnerabilidad». De él destacaron su compromiso constante, generoso y humanidad, además de su labor silenciosa, sin remuneración y voluntaria que ayudó a la transformar la asociación: «Gracias a él hemos podido seguir creciendo y acompañando con más fuerza a quienes enfrentan el cáncer». Él acompañó a la anterior presidenta Fina Acuña en la tediosa burocracia y hoy es la persona de referencia en Adicam para asesoramiento en cada paso a nivel económico, financiero y tributario: «Es común escuchar en la Casa da Bola la frase de mañana consultamos con Eduardo», porque aseguran, «él siempre está».

González es gerente del centro de formación Agava y de la escuela de música Staccato, además de presidente de la Asociación de voluntariado O son do pobo y director del comedor social.

En el aspecto médico, Fernando Schmitt fue presentado por el doctor del PAC de Cangas y médico en Adicam, Jorge Cameselle, que actuó de moderador en la mesa redonda posterior a la conferencia del catedrático, en la que estaba prevista la participación de los oncólogos del Chuvi Isaura Fernández y Luis Ruiz de Almirón; la directora de la Unidad de Mama, Rosa Mallo; la ginecóloga Vanesa Rodríguez, el jefe de servicio de Anatomía Patológica de Povisa, Pablo Fernández; la psiquiatra Julia Fraga y la psicóloga de Adicam Iria Núñez.