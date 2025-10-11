El Sergas sigue sin avances en el agua al centro de salud de Moaña

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) sigue sin avances en la conexión del agua por parte del Concello de Moaña y de la concesionaria municipal Aqualia al centro de salud que está construyendo en Sisalde, y no le convence la argumentación que dio el gobierno local del BNG de que no había ningún retraso y se trataba del procedimiento normal para una acometida. Así consta en la respuesta del alcalde accidental, Daniel Costas, a la carta que remitió el gerente del Servicio Galego de Saúde, José Ramón Parada, en la que hablaba de bloqueopor parte de la concesionaria del agua y que el edil contestó en el mismo día, este pasado jueves.

Además de requerir al Sergas que establezca una fecha alternativa para la reunión de la comisión de seguimiento de la construcción del centro de salud, tras el plantón a la convocada por Moaña el 5 de agosto, en la que se iba a tratar el cumplimiento del convenio de Sisalde para que incluya urgencias, que Moaña sigue sin confirmar, el alcalde accidental aclara en relación a la acusación de bloqueo a la acometida del agua que «la empresa sigue los trámites igual que para cualquier persona usuaria del servicio». Añade que Aqualia sigue esperando datos técnicos que le tiene que facilitar la constructora para poder dar respuesta al mismo y que el «procedimiento está activo, sin ningún tipo de demora».

Desde el Sergas insisten en que si fuera el procedimiento habitual no se le hubiera enviado un escrito al Concello, ya que la constructora asegura que esto puede suponer un problema para los plazos de finalización de la obra. El Sergas confirmó en la carta que el plazo previsto de finalización era finales de noviembre. Creen que no es algo que surgió de improviso, que todos los pagos se hicieron hace un mes. El alcalde accidental -la alcaldesa está esta semana de vacaciones- insiste en que no hay bloqueo y que el plazo ordinario de la empresa puede ser de tres meses.Claro está que en muchos casos los expedientes gozan de más o menos urgencia en los despachos, por lo que desde el Sergas culpan al Concello y hablan de bloqueo. No hay que olvidar que la alcaldesa, molesta por la actitud de la Xunta, que no contesta a la reclamación de las urgencias, llegó a decir que impediría la apertura del centro.