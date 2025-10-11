La salud mental se hace visible en Cangas y Moaña

«Aún siendo importante la atención y recursos públicos es igualmente importante tener un apoyo, un entorno social estable como por ejemplo el vínculo familiar, amistades, profesionales e iguales, los compañeros de centro como puede ser DOA. Siendo de gran ayuda tener a alguien que nos sepa escuchar en momentos críticos». De esta manera trasladaron usuarios de la Asociación DOA.de Salud Mental, como Antonio, su problemática en los actos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que comenzaron por la mañana en Moaña con la lectura de un manifiesto y concluyeron, por la tarde, en Cangas, con la inauguración de una exposición de fotografías en blanco en negro de los usuarios del centro de rehabilitación psicosocial que esta asociación tiene en Cangas, en un bajo del Concello.En el acto estuvieron la alcaldesa y ediles del Concello..

Lectura del manifiesto en Moaña. / Gonzalo Núñez

La coordinadora del centro de Cangas, Estrela Gómez; y el alcalde accidental de Moaña, Daniel Costas, intervinieron en la lectura del manifiesto en el que se dio visibilidad a la salud mental y el usuario Santi llamó la atención sobre la vulnerabilidad de todas las personas por el ritmo de vida, el entorno, las catástrofes climáticas y las situaciones bélicas en el mundo, sin olvidar, como leyó ayer, «el por fin reconocido genocidio palestino». Puso como últimos ejemplos de esas catástrofes climatológicas la dana y los incendios forestales «lo que muestra que nadie está libre de experimentar en propia carne un percance que nos llegue a afectar a la salud men tal de forma psicosomática».

En la conmemoración del Día Mundial pidieron más apoyo y recursos de la Seguridad Social para asistir y ayudar a las personas afectadasy facilitar un acceso a la sanidad pública «para que un problema invisible se haga visible y se normalice». Pidieron que no se pongan etiquetas que generen sensacionalismo porque se han visto muchos titulares atribuyendo a las personas «cuando hacen algo malo que es debido a un problema de salud mental, cuando la realiad es que dependen de muchos factores» Volvieron a poner en el centro la importancia de la prevención del suicidio.

La alcaldesa de Cangas (segunda derecha) con ediles del PP (extremos) y miembros de DOA en la exposición en A Capela do Hospital. / Santos Ãlvarez

Daniel Costas dio las gracias a DOA por elegir Moaña para este acto, justo en la semana en la que se firmó el convenio con esta asociación, gracias al trabajo de la edil María Sanluis,que ayer no pudo estar, y que supone una aportación de 2.500 euros anuales. Agradeció la labor que hace DOA y las familias por su compromiso en lavisibilización de las enfermedades y de la salud mental: «Las familias son fundamentales para salir de situaciones complejas y las de DOA son muy comprometidas», dijo el alcalde accidental que reconoció que el convenio es muy humilde pero supone un grano de arena para que DOA siga trabajando lo mejor posible en la comarca.