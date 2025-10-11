El PP deja colgado al gobierno en la reunión sobre el cambio de las NN.SS.

Por alguna razón sospechada, el consenso que había alrededor de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cangas se rompió ayer; por lo menos hay indudables síntomas de ello.

El concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), había convocado a representantes de los partidos que tienen concejales en la corporación municipal de Cangas a una reunión con el despacho de abogados que asesora al Concello. Se optó por convocar a representantes para que todos los partidos pudieran estar presentes en la reunión, independientemente de si la persona que acude es o no concejal. Además, se sabía que por razones laborales, la única concejala de AV no podía acudir. Así que, en su lugar, asistió el exconcejal y miembro de esta formación, Mariano Abalo.

El Partido Popular no se presentó. Su representante en temas de Urbanismo, Rafael Soliño, estaba en Vigo. El gobierno preguntó si podía acudir otro miembro del PP a la reunión y fue ahí donde comenzaron las excusas. A su entender, había cosas en el expediente de la modificación puntual que no habían aparecido en las negociaciones que durante meses mantuvieron los miembros de todos los grupos políticos con representación en la corporación municipal. Lo cierto es que el expediente que se envió a la Xunta de Galicia sobre la modificación puntual es el mismo que figura en la página web de la Consellería de Medio Ambiente, a donde se remitió para la evaluación de impacto ambiental. Y en la contestación que hace la consellería a la petición del Concello de Cangas sobre el impacto ambiental permanece igual, sin cambios.

Mariano Abalo, sin embargo, encontró el desencuentro en que su formación política no tenía información y que su voto quedaría reservado para el pleno en el que se vote la modificación 15 de las Normas Subsidiarias de Cangas. Toda la documentación es pública y siempre estuvo en la web de la Consellería de Medio Ambiente desde el mismo momento que se remitió hasta su resolución, que se dio a conocer el 7 de agosto de 2025. Por lo demás, de lo que se habló en todas las conversaciones con los representantes políticos siempre estuvo enterado al estar presente a través de su concejala Victoria Portas.

Así que del consenso que hubo en todo el proceso se pasa ahora a unas excusas que antes no aparecían. Pero el gobierno local tiene intención de llevar al pleno del próximo mes la modificación puntual. Falta el informe de Costas del Estado, a donde se enviará la modificación de las Normas Subsidiarias, por afectar a todo el municipio, que se espera que llegue antes de que finalice el mes. El contenido de los cambios en la ordenanza urbanística tiene que ser traducido del gallego al castellano antes de ser enviado a Costas del Estado. Después irá a pleno y, si se aprueba, a la Xunta de Galicia.