Nodosa se adelanta a la Navidad

Son los empleados del astillero de Nodosa, en Marín; el cuerpo de élite y los trabajadores de a pie todos juntos. Es la primera comida de Navidad del año, que se celebró en el restaurante de Macillos, de Cangas. Buena gente esta que se adelanta.

