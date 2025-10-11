Niegan que hubiera cambios en los presupuestos 2024 como opina AV

Alternativa dos Veciños recurre en muchas ocasiones a la Valedora do Pobo como fórmula para controlar al gobierno de Cangas. En esta ocasión, el partido que lidera Victoria Portas se detuvo en el presupuesto municipal de Cangas para 2024, donde se incluían varias enmiendas presentadas por esta formación que fueron aprobadas .Dice que a pesar de ello, el gobierno no llevó a cabo ninguna de las enmiendas aprobadas y, además, se desviaron los fondos a otros gastos; por ejemplo, el Plan de Dinamización y Plan de Turismo Sostenible fueron utilizados, siempre a su entender, para pagar gastos ajenos al su fin. Comenta sobre los 215.000 euros para las subvenciones a los clubes deportivos que se desconocen las bases, ni quién las aprobó, ni su publicidad, pero sí se sabe que el dinero para esa partida se repartió entre los clubes del Concello, sin saber cómo. Hace referencia también a los 150.00 euros para la contratación directa de los socorristas, que fueron trasladados a otra partida para realizar una contratación externa.Asegura que estos cambios fueron aprobados sin pasar por el pleno, por decreto de Alcaldía.

Al Concello de Cangas llegó la petición de información de la Valedora do Pobo, y los técnicos, entre ellos el tesorero, se ocuparon de explicar la situación que contesta Alternativa dos Veciños.

Primero hace hincapié en que, si bien es cierto que AV presentó enmiendas a los presupuestos de 2024., cuando se aprobó en pleno el día 21 de junio de 2024, la concejala de Alternativa dos Veciños se abstuvo en la aprobación de las mismas: 10 votos a favor del gobierno (6 del BNG, 3 del PSOE y 1 de EU) y fueron aprobadas gracias a l voto de calidad de la alcaldesa Araceli Gestido (BNG). Una vez incluidas las enmiendas en los presupuestos, estos fueron aprobados también gracias al voto de calidad, porque Victoria Portas se volvió a abstener. En la contestación del Concello a la Valedora se muestran los certificados de la votación.

En cuanto a la mención del Plan de Dinamización y Plan del Turismo Sostenible, el informe municipal hace mención a que en el presupuesto definitivo aparece una «Promoción y ordenación turística», dotada con un crédito inicial de 70.000 euros. Aclara que según la orden EHA/3565/2008/ de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos, se delimita el concepto de gastos diversos y dice que se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tiene cabida en otros conceptos del capítulo 2: Gastos Corrientes y Bienes y Servicios y así continuamente.

En el informe municipal se señala que «queda acreditado que no hubo cambio alguno, destinándose los créditos a la finalidad para la que fueron aprobadas. También se indica que en cada una de la sesiones plenarias que se celebran se proporciona información relativa a las gestión del Concello mediante introducción en la parte de control de la sesión informativa».