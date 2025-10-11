Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa

Cangas pierde a uno de sus políticos más singulares y controvertidos. Bernardino "Nardo" Faro Lagoa ha fallecido a causa de las complicaciones tras haber sido operado recientemente de una grave dolencia. El expolítico del PP y también independiente de la Unión de Parroquias de Cangas (UPAC) y de INDECA (Independientes por Cangas) permanecía desde septiembre en la Residencia de Aldán, en donde era atendido tras un postoperatorio complicado, junto a su familia.

Nardo Faro fue concejal del PP en el gobierno de José Enrique Sotelo, entre 1999 y 2003, en donde ejerció la concejalía de Policía. Regresó a la política en el año 2011 después de que el PP lo excluyera y fundó UPAC obteniendo un representante y él como concejal. Fue clave para que el PP de Sotelo volviera a gobernar en Cangas. Llevó la concejalía de Obras. En 2015 y cambiando de siglas a INDECA volvió a presentarse a las elecciones, aunque no obtuvo representación. De todas formas, siempre se mostró interesado por el quehacer de la vida municipal.

faro Lagoa fue panadero de profesión y una de sus grandes aficiones era la caza, además de acérrimo seguidor del Alondras de fútbol. De hecho cuando ejerció de concejal de Obras en su última etapa convenció al presidente de la Diputación en aquel momento, Rafael Louzán, a realizar la nueva grada del campo del Alondras. Precisamente las obras del campo ocupaban ahora sus preocupaciones. Pocos días después de la operación llamaba para interesarse por cómo estaba la situación del cambio de césped. Muchos le recuerdan por su lema en INDECA "Garantía de trabajo y honradez", sus luchas con la Policía Local siendo edil del PP y también sus idas y venidas con Sotelo.