O Rompeolas
Melón, un fanático de Camarón
Xosé Xoán Melón es un destacado miembro del gobierno de Moaña, un nacionalista de pro. Esta semana nos llamó la atención por verlo vestido con una camiseta donde se veía la figura de Camarón de la Isla. Pero nos sorprendió más cuando confesó que admiraba al cantante flamenco y que en su día fue a ver uno de sus famosos conciertos. No nos negarán que no llama la atención el caso. Es raro que en Galicia triunfe de esta manera el cante jondo, el canto de las minas, siempre muy acotado en el sur de España y la capital.
