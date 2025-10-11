La Guardia Civil organiza una marcha en apoyo a la ELA

La Guardia Civil de Pontevedra y la Asociación Galega de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) organizan una marcha popular para concienciar sobre esta enfermedad y recaudar fondos para ayudar a las personas afectadas y sus familias.

La marcha será el domingo 9 de noviembre con un recorrido de 14 kilómetros entre Arcade y Pontevedra, a través del Camino de Santiago. «Kilómetros contra la ELA» se hace a iniciativa de la Guardia Civil de Pontevedra en colaboración esta edición con Agaela y nace con la finalidad de ser dedicada cada año a na causa solidaria. Es una marcha abierta y las personas que lo deseen se pueden inscribir hasta el 2 de noviembre aportando un donativo de 10 euros en https://sis.redsys.es/tiendaWeb/item/Mjg5OzI. Para más información se puede llamar al teléfono de Agaela 660 532 298.