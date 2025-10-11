Cuenta atrás para San Martiño con seis días de fiesta y furanchos

Moaña empieza la cuenta atrás para su fiesta local de San Martiño, cuyo día grande es el 11 de noviembre, y que supone una cita obligada para los vecinos de la comarca y también para los del otro lado de la ría atraídos por los furanchos tradicionales. Media docena se instalan en bajos de las casas y los restantes, hasta 14, se distribuyen entre los atrios y la antigua rectoral bajo carpas. «No hay sitio para más», asegura el presidente de la comisión, Humberto Gestido. Los furanchos son uno de los atractivos de esta fiesta que se celebra del 7 al 11 y el 15 de noviembre con la Festa da Mocidade, y que honra también a la Virgen del Carmen. Ayer fue presentada la programación en la Praza do Concello, ante el hórreo ya restaurado que vuelve a ocupar su lugar protagonista en estos jardines y en las presentaciones del Concello, aunque con un nuevo cartel de prohibido subir. En el acto, además de Gestido y representantes de la comisión, estuvieron miembros del gobierno local del BNG con la concejala de Turismo, Coral Ríos, a la cabeza.

Un furancho tradicional, el año pasado. | G.N.

Este año la festividad de San Martiño cae en martes, día laborable para los vecinos de fuera de Moaña, de ahí que la comisión haya decidido, como en otras ocasiones cuando no coincide en fin de semana, trasladar la celebración del Carmen, que suele ser al día siguiente de San Martiño, para dos jornadas antes, el domingo 9, pensando en la gente que tenga que trabajar para que pueda así disfrutar, asegura Humberto Gestido.

Los furanchos ya abrirán el viernes 7 a mediodía, y ese fin de semana empiezan las verbenas. La programación incluye cuatro noches con orquestas. El sábado 8 a las 21.00 horas ameniza el Grupo Ámbar. Por la tarde actuarán la Banda de Gaitas Gaiteir@s de Moaña y el Grupo Folk de Música Tradicional Cidadelle.

El domingo, la verbena estará amenizada por La Banda de Ayer y el Trío Tic Tac. La del lunes 10 estará animada por Capitol y Magos y la del día grande, el martes 11, por Compostela y Los Players. El fin de semana siguiente a San Martiño también habrá actuación el sábado 15 con la Festa da Mocidade que organiza el Concello. A las 12.00 habrá misa funeral por todas las personas difuntas de Moaña que colaboraron con estas fiestas. La misa solemne de San Martiño estará cantada por el Orfeón de Moaña a cuyo término saldrá la procesión. Ese día actúan las bandas Airiños do Morrazo y la Municipal de Vilaboa. La misa solemne del Carmen estará cantada por la Coral Moañesa. La posterior procesión irá hasta el cruceiro en donde se cantará la Salve Mariñeira. Volverá a tocar la Banda Airiños do Morrazo en este día acompañada por la Unión Musical de Tenorio. La charanga Vai de baile amenizará el sábado 8 y Noroeste el lunes 10. Este día habrá magosto a las 18.00 horas y se presentará el libro «Desmontando erros a través das evidencias», de Antonio Costa en la Escola de Música (19.00 horas).

Como todos los años también se celebrará el Trofeo de Fútbol San Martiño, el jueves día 6 en el campo del Casal entre el CD Moaña y el Rápido de Bouzas.