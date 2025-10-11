Contacontos: «Escola de dragóns», en Coiro

«Acompañaremos a Zog na Escola de Dragóns. Xuntos aprenderemos a comportarnos como auténticos dragóns e a superar cada probas plantexada pola señorita Dragón. Polo camiño, coñeceremos a unha rapaza que non quere ser princesa, o seu soño é ...». A rapazada de 3 a 9 anos é a destinataria do contacontos que se celebra o 21 de outubro na Biblioteca de Coiro.