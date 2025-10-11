Colectivos de los tres concellos entregan más de 7.000 firmas contra la subida de la basura

Asociaciones vecinales, comerciantes y hosteleros de los tres concellos de O Morrazo presentaron ayer más de 7.000 firmas para mostrar su rechazo a la subida de la tasa de la basura, a la vez que animaron a la población en general a acudir al pleno de la Mancomunidade que se celebrará el próximo lunes a las 18 horas en Cangas, en el que está previsto aprobar el incremento de las tarifas. Lo hicieron en un acto escenificado en el Rexistro Xeral del Concello de Bueu, adonde llevaron todas las adhesiones recogidas hasta la fecha, si bien su presentación oficial será por medios telemáticos y en cada uno de los tres concellos. La razón es que los colectivos deben utilizar este medio para relacionarse con las administraciones públicas y solo podrían hacerlo en el Rexistro si lo hiciese su presidente en nombre de la asociación, algo que ayer no podía ocurrir al faltar alguno de ellos.

1.850 adhesiones en Bueu, 1.400 recogidas por los comerciantes de Cangas, 700 por los de Moaña, más de 2.000 por la Asociación de Hosteleros de Moaña, 620 por la Asociación Cangas Vella, otras 600 por la asociación vecinal de Meira, un centenar por la de Bouza-Quintela... Aunque la movilización ha sido importante en palabras de sus impulsores no se quedará aquí, ya que algunos de ellos seguirán recogiendo a lo largo del fin de semana y, en el caso del edil no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, confía en aportar otras 300 o 400 más el lunes.

«Este incremento es un despropósito. Es como si a un ciudadano normal le subieran un cien por cien el recibo de la luz», manifiesta el vicepresidente de los Hosteleros de Moaña, Mario Cao, que estuvo presente en el acto junto a los presidentes de los comerciantes de Bueu (Acibu), Eugenio Blanco, y de Moaña (Acimo), Tatiana Chapela, entre otros. Faltó la presidenta de Fecimo y Acica, Carmen Pereiro, por motivos laborales. «Animamos a todo el mundo a que acuda al pleno para que esta medida no vaya adelante y se paralice», añade Cao, mientras que Tatiana Blanco apostó como representante de Fecimo «por una negociación, por buscar otras formas de financiación y amortiguar el impacto», un impacto que según el representante de los hosteleros de Moaña pondría en riesgo en este municipio «a unos 20 negocios». A través de whatsapp se está convocando a una protesta el lunes a las 18 horas frente al Concello de Cangas.

Ciudadanos haciendo cola para firmar, ayer en Cangas. / Gonzalo Núñez

Chapela, por su parte, denuncia que «según sus cálculos, cada comercio genera tres kilos de residuos al día, algo que no se ajusta a la realidad. Tampoco tiene sentido que pague lo mismo una vivienda con un vecino que otra con cuatro. O que la tasa de los supermercados sea ridícula comparado con la basura que producen». Y sentencia pidiendo que se paralice el proceso «y se abra una mesa de diálogo». Asume que «lógicamente puede haber una subida, pero no cuando en Bueu se ha subido el rodaje y se baraja la subida del IBI. No tiene sentido congelar los impuestos y ahora dar un sablazo». Más aún, añade, «cuando no se ha barajado siquiera fragmentar el recibo».

El PP de Cangas recoge más de 220 rúbricas de rechazo en el mercadillo

Bajo una pancarta en la que se lee «Non ao sablazo da basura», más de 220 personas estamparon ayer su firma en la mesa instalada por el PP de Cangas junto al mercadillo ambulante para manifestar que «rexeitan a ordenanza fiscal que pretende aprobar a Mancomunidade de Concellos do Morrazo, encabezada polo BNG e coa complicidade do PSOE e de EU». La petición de retirar unas tarifas que consideran abusivas se acompaña de algunos ejemplos de subida, como las viviendas (de 67,85 euros a 126), restaurantes de bares (que pagarían 2.072 euros), talleres (de 299,75 a 2.238 euros) o comercios y despachos (de 85,64 euros a 200). Consideran que el incremento es «desproporcionado», tanto para familias como para negocios, y que la propuesta supone «un auténtico sablazo» que animan a paralizar con la protesta social.