Cangas debe aprobar antes del 14 de noviembre el paso de la UAD a la Xunta

Pasa el tiempo y los concellos siguen asumiendo el coste de las Unidades Asistenciales de Drogodependencia. Se llevan más de dos años negociando y los concellos tienen que derivar parte de sus fondos a pagar los gastos y el personal de esta unidad sanitaria que no deja ser competencia autonómica. El pasado jueves, la Xunta y la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) mantuvieron una reunión para discutir la integración en el Sergas de las UAD. Presidió ese encuentro la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato. En este encuentro, la Xunta explicó que las ponencias técnicas especializadas presentaron ya los informes definitivos respecto al traspaso, con el análisis de los medios humanos y materiales necesarios para el traspaso. Esos criterios serán remitidos ahora a los concellos, entre ellos el de Cangas, para que sean ratificados por los plenos municipales. En el caso de ser aprobados, habrá otra reunión de la comisión mixta para el día 19 de noviembre.

Por su parte, la Fegamp recuerda que la orquesta de integración aún no fue valorada, por lo que solicitó a la Xunta que se redacte un borrador del decreto para que el texto sea evaluado. También informó de que la propuesta tiene que ser aprobada por los plenos antes del 14 de noviembre, para que sea efectiva el día 1 de enero de 2026.

Cangas deberá incluir en el orden del día del pleno de este mes la propuesta, de no hacerlo tendría que convocar otro antes del día 14 de noviembre.

Hay gran interés en el gobierno actual de Cangas en que la UAD pase a manos de la Consellería de Sanidade, ya que se lleva importantes recursos económicos del Concello, que podría destinar a otro departamento municipal. El gobierno destina a la UAD alrededor de 300.000 euros al año.