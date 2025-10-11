Cangas debe aprobar antes del 14 de noviembre el paso de la UAD a la Xunta
Siempre que esté de acuerdo con la propuesta que negocia la Fegamp con la comunidad autónoma
Pasa el tiempo y los concellos siguen asumiendo el coste de las Unidades Asistenciales de Drogodependencia. Se llevan más de dos años negociando y los concellos tienen que derivar parte de sus fondos a pagar los gastos y el personal de esta unidad sanitaria que no deja ser competencia autonómica. El pasado jueves, la Xunta y la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) mantuvieron una reunión para discutir la integración en el Sergas de las UAD. Presidió ese encuentro la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato. En este encuentro, la Xunta explicó que las ponencias técnicas especializadas presentaron ya los informes definitivos respecto al traspaso, con el análisis de los medios humanos y materiales necesarios para el traspaso. Esos criterios serán remitidos ahora a los concellos, entre ellos el de Cangas, para que sean ratificados por los plenos municipales. En el caso de ser aprobados, habrá otra reunión de la comisión mixta para el día 19 de noviembre.
Por su parte, la Fegamp recuerda que la orquesta de integración aún no fue valorada, por lo que solicitó a la Xunta que se redacte un borrador del decreto para que el texto sea evaluado. También informó de que la propuesta tiene que ser aprobada por los plenos antes del 14 de noviembre, para que sea efectiva el día 1 de enero de 2026.
Cangas deberá incluir en el orden del día del pleno de este mes la propuesta, de no hacerlo tendría que convocar otro antes del día 14 de noviembre.
Hay gran interés en el gobierno actual de Cangas en que la UAD pase a manos de la Consellería de Sanidade, ya que se lleva importantes recursos económicos del Concello, que podría destinar a otro departamento municipal. El gobierno destina a la UAD alrededor de 300.000 euros al año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- La cofradía abre un canal de salida al río Inferno para salvar los bancos de marisco
- Heridos graves un padre y un hijo al chocar un coche contra su moto en Domaio
- La 'luna del cazador' deja varados barcos del transporte a las islas en Cangas
- Desactivado el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en Cangas
- La residencia de mayores proyectada en Moaña prevé 7 metros de altura en O Carrachal
- Comienzan las obras para instalar un quiosco con terraza en el mirador de A Fraga
- Una alfombra de Bueu para Maruja Mallo en Madrid