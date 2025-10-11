17 motivos para disfrutar del otoño en el Auditorio

El estreno absoluto de «Oh, mammi blue», del colectivo Cinema Sticado, abrirá el sábado 18 la programación de otoño del Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela. Patrocinado por Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) y el Concello de Cangas y dirigido al público adulto, Elena Varela protagoniza una obra «irreverente, máxica, profunda e lúcida; un monólogo tráxico cargado de humor que desafía as expectativas do espectador». «Un espectáculo moi necesario», concluyen sus promotores, a un precio «de risa», pues las entradas se ponen a la venta por solo 5 euros.

Xabier Díaz y Aldufeiras de Salitre. | FdV

La dosis de teatro profesional en los dos próximos meses correrán a cargo de las compañías Morraoconto y PT Excéntricas. La primera subirá al escenario el sábado 25 de octubre «Tromso», un espectáculo de 80 minutos de duración y dirigido al público adulto, La segunda presentará, el sábado 8 de noviembre, «Mala vida e pior morte de Ricardo III». Ambas también forman parte de la programación de la Rede Galega de Teatros e Auditorios.

Participantes en la presentación, ayer. | G.N.

Tampoco falta en la programación el «séptimo arte» promovido por el Cine Club Cangas, que proyectará ocho películas –fuera ya de los circuitos comerciales o difíciles de encontrar– en los dos próximos meses, con cita semanal la mayoría de los viernes y algunos martes. Entre los títulos figuran «A infancia espida», «Sorda», «Como facerse millonario antes de que morra a avoa», «Kneecap», «A deriva», «Soy Nevenka» (incluida en los actos del Día internacional contra la violencia sobre las mujeres), «O meu postre favorito», «San Simón» y «Romería».

«Tromso», de Morraoconto, el día 25. | FdV

En el cartel cultural de otoño hay espacio para la música. El viernes 14 de noviembre, la Asociación de Jazz de Cangas –que se abre a consolidar en el Auditorio un espacio para los devotos de este género– presenta a Roberto Nieva Quartet. Y la Asociación Cultural Belas Artes no faltará a su cita con el concierto de Santa Icia, el sábado 22 de noviembre, que además servirá de despedida para su director, Humberto Carballo, tras ocho años con la batuta de esta veterana formación.

Roberto Nieva estará el 14 de noviembre. | FdV

El listado de espectáculos hasta las vísperas de Navidad se completa con la Gala Internacional de Maxia Infantil (sábado 15 de noviembre), orientado a público familiar y en la que participan Francis Zafrilla, Lola Mento, Luigi Ludus, Julianini y Cliff the Magician. Y el «humor blanco» de David Suárez cierra el cartel con sus monólogos, el sábado 13 de septiembre. La concejala de Cultura, Aurora Prieto, y el director del Auditorio, Juanjo Pérez, destacan la cantidad, calidad y variedad de los espectáculos que se ofrecen.